Řidiče v Pelhřimově čekají kvůli seřizování semaforů čtyři perné dny

Rekonstrukce se bude týkat čtyř světelných křižovatek. Tři z nich - u bazénu, u Modety a u Rekrey - se nacházejí na hlavním průtahu městem od Humpolce na Jindřichův Hradec. Zbývající - na Kamenném mostě - leží hned vedle poslední zmíněné na cestě do centra.



„Důvodem opravy je instalace nových řadičů. Tato úprava umožní vytvořit na průtahu zelenou vlnu, což zásadním způsobem, hlavně ve špičkách, zlepší průjezdnost města,“ vysvětluje pelhřimovský starosta Ladislav Med.

Světelná signalizace patří městu, to je i investorem a iniciátorem změny. Úprava by měla přijít na přibližně jeden a půl milionu korun.

„Je to nutné opatření. Hlavně v době odpolední dopravní špičky se na křižovatkách tvoří dlouhé kolony a průjezd města je značně omezen. To by se nyní mělo zlepšit,“ popisuje starosta Med.

Místo světel budou křižovatky po dobu výluky řídit policisté

Dodavatelská firma začne pracovat v úterý ráno. Ten den a ve středu má v plánu upravit signalizaci na křižovatkách u bazénu a u Modety. Ve čtvrtek a v pátek přijdou na řadu křižovatky u Rekrey a na Kamenném mostě.

Úprava světelné signalizace na křižovatkách ve městě 10. a 11. prosince křižovatka ulic Nádražní a Pod Náspem (u bazénu)

křižovatka ulic Nádražní, Křemešnická a Průběžná (u Modety) 12. a 13. prosince křižovatka ulic Průběžná, Humpolecká, Slovanského Bratrství a Václava Petrů (u Rekrey)

křižovatka ulic Příkopy, Václava Petrů a Karlovo náměstí (na Kamenném mostě)

„Policisté v rámci svých možností budou tyto křižovatky řídit, budou provoz v místech monitorovat a podle vývoje dopravní situace regulovat,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Kolony před křižovatkami vznikají zejména v dopravních špičkách vcelku běžně. „Lze ovšem předpokládat, že se situace v počtu a době trvání dopravních zácp ještě zhorší, a to bez ohledu na snahu křižovatky řídit fyzicky,“ dodala mluvčí.

Policisté proto řidiče žádají o maximální možnou ohleduplnost a trpělivost. „Zejména místní řidiče prosíme, aby – pokud to nebude nezbytně nutné – raději cestování městem svými vozidly omezili,“ vzkázala Dana Čírtková.

Důležitá tepna, která spojuje dálnici D1 s jižními Čechami

Hlavní průtah Pelhřimovem vede postupně ulicemi Myslotínská, Nádražní, Průběžná a Humpolecká. Je důležitou dopravní tepnou, která spojuje dálnici D1 s regionem jižních Čech. I proto patří k jedněm z nejfrekventovanějších komunikací na celé Vysočině.

Nové nastavení semaforů v příštím týdnu ale nebude posledním zásahem do světelné signalizace na této tepně. Naopak, bude to teprve začátek mnohem rozsáhlejších úprav, jež se mají odehrát v následujících letech.

„Chceme postupně vyměnit veškeré semafory na křižovatkách. Už mají za sebou patnáct let provozu. Nahradíme je novějšími světly, přidat bychom chtěli třeba i kamery na hlídání průjezdu křižovatkami na červenou,“ nastínil starosta Med.

Tato výměna by měla v příštím roce začít nejdůležitější křižovatkou - u Rekrey. Z hlavního tahu mezi Humpolcem a Jindřichovým Hradcem tu odbočuje silnice na Jihlavu a do centra, případně na Tábor a Vlašim.