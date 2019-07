Sehnat v Pelhřimově ubytování je problém. Radní chtějí oživit Sporthotel

Radní na svém jednání schválili záměr zadání projektové dokumentace na stavební úpravy a nástavbu této budovy.



„Chceme dát tuto myšlenku do hry, ale nejprve se jí musí zabývat zastupitelstvo. Ve hře je rekonstrukce, nástavba jednoho či dvou pater, nebo také zbourání a vystavění nové budovy. Je tam spousta otázek, které bychom chtěli na zastupitelstvu probrat. Než zadáme projektovou dokumentaci, nejprve musíme znát cestu, kterou se vydáme,“ vysvětluje starosta Pelhřimova Ladislav Med (ODS).



Sporthotel je budova v majetku města a ten ji dlouhodobě pronajímá. Je to stará socialistická stavba, která snad kromě výměny oken neprošla od svého vzniku takřka žádnou změnou. Budova disponuje kromě ubytovacích kapacit také vlastní restaurací a salonkem. Pokoje mají společné sociální zařízení. Současný nájemce Sporthotel podle starosty využívá jako ubytovnu.



„Je to objekt, který je dlouhodobě v žalostném stavu a do něhož se hodně dlouho neinvestovalo. První investice, která se tam dělala, byla snad výměna oken poté, co tam předchozí nájemce protopil stovky tisíc korun. Jsou tam ale i technické a dispoziční problémy,“ upozorňuje opoziční zastupitel Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov).

A tvrdí, že si budova zaslouží opravit. „Jenom bych byl opatrný, aby to nedopadlo jako hotel Křemešník, který vlastníme a máme tam nájemce. Lidi na to nadávají a v podstatě nevíme co s tím,“ dodává Hájek.



I starosta Med tvrdí, že jednou zhlavních otázek, které chce na zastupitelstvu řešit, je ta, kdo Sporthotel bude dále provozovat. „Zda to budou Technické služby, nebo někdo jiný, kdo by se například na rekonstrukci finančně podílel, či to dáme znovu do nájmu,“ zamýšlí se starosta.



Proč však do takovéto budovy, která má nejlepší léta za sebou, investovat desítky milionů korun? Sporthotel má totiž jednu velkou výhodu. Stojí na strategickém místě uprostřed pelhřimovských sportovišť a díky tomu má podle vedení radnice velký potenciál dalšího využití.



Pelhřimov je jedno z mála měst, které má sportoviště soustředěná na jednom místě. A to zimní stadion, plavecký bazén, lehkoatletický ovál, sportovní halu nebo volejbalové kurty. Podle vedení radnice by se Sporthotel po úpravách mohl do budoucna stát důležitým bodem sportovního areálu. Jednak by umožňoval ubytování sportovních týmů. Vytvořila by se možnost pořádání různých soustředění amimo sezonu by pak mohl fungovat například jako školicí centrum.



Starosta Med zároveň věří, že by se tím alespoň částečně vyřešil nedostatek ubytovacích kapacit ve městě. „Vím, že sehnat ubytování je v Pelhřimově problém. Lůžkové kapacity jsou naprosto nedostatečné. Kdysi tady fungoval hotel Rekrea, kde bylo asi 400 lůžek. Ale po jeho přestavbě na byty tato lůžka ubyla prakticky bez náhrady,“ připomíná.



To se projevuje zejména při větších akcích, jakými jsou například Chirurgické dny, jichž se účastní přes 150 lékařských specialistů, nebo Festival rekordů a kuriozit.



Jediným hotelem ve městě je tak Slávie na náměstí, která má k dispozici čtrnáct lůžek v devíti pokojích. „Jinak jsou ve městě už jenom penziony, nebo musí zájemci mimo město,“ uvedla pracovnice informačního centra v Pelhřimově.



Starosta Ladislav Med by byl rád, kdyby se projekt na úpravu Sporthotelu zpracoval v příštím roce už s výhledem, kdo bude objekt provozovat. K vlastní rekonstrukci by podle něj mohlo dojít vletech 2021 až 2022. Odhady prvotní studie na celkovou rekonstrukci jsou kolem 50 až 60 milionů korun.