Šéf Dynama Sýkora: Sehnat finance nebude po minulé sezoně jednoduché

Zatímco nový předseda představenstva organizace Martin Sýkora dával rozhovor MF DNES ve své kanceláři, její předchozí obyvatel Dušan Salfický chystal v zasedací místnosti podklady pro jednání s novým šéfem.



Novinek je ale mnohem více. „Tady mám alkoholtester,“ ukazoval na svůj pracovní stůl Sýkora. „Nyní už to tady leží spíše z preventivních důvodů, věřím, že už ho nebudu potřebovat. Borci, kterých se týkal, jsou už pryč,“ říkal v narážce třeba na obránce Marka Trončinského Martin Sýkora.

Jak jste se za dva a půl měsíce zabydlel v nové pozici?

Neřekl bych, že jsem zažil nějakou dramatickou změnu. Samozřejmě energetika a hokejový klub mají nějaké rozdíly, ale nejsou až tak fatální. Mám rád lidi, jsem hodně komunikativní, všechny jsem rychle poznal. Navíc jsem do Pardubic na hokej chodil často, prostředí jsem docela dobře znal.

Byla nějaká věc, která vás hodně překvapila?

Tak jestli se ptáte, zda na mne vyskočil nějaký kostlivec, tak musím říct, že naštěstí ne.

Jak jste si mezi sebe rozdělili kompetence? Přece jen přišlo hodně nových manažerů, ale v zásadě ti bývalí tady v nějakých pozicích zůstali.

Máte pravdu, že tady vlastně všichni jsou. Já jsem přišel s nějakou představou, která se trochu upravila a nyní funguje. Jako důležitý krok vnímám příchod Jaromíra Kverky na pozici sportovního manažera, který si převzal hlavně A mužstvo. Nechtěl jsem na něj ještě úplně naložit i mládež, protože extraligový tým měl po loňské špatné sezoně prioritu. Do struktury mládeže vstoupil Petr Čáslava, kterého chci posunout právě tímto směrem. Navíc mi pomáhá i v těch sportovních věcech. Já jsem hlava organizace, já nakonec rozhodnu, ale chci se poradit s lidmi, kteří hokeji rozumí daleko více než já.

Jak vypadá vaše spolupráce s bývalým generálním manažerem Dušanem Salfickým, který v klubu také zůstal?

Dušan se mnou normálně kooperuje, před nedávnem jsme se viděli na pivu. Naši synové jsou kamarádi, nemáme mezi sebou žádné problémy. Navíc Dušan má za sebou velkou sportovní i bafuňářskou kariéru. Když tady seděl jako generální manažer, tak se hodně bavil s partnery, chodil za nimi, byl s nimi v kontaktu. Když jsem přišel, tak jsem mu řekl, ať nám tady s tím pomůže, ať se o vybrané partnery stará dál, aby viděli, že je tady nějaká návaznost, aby nám třeba neutekli jinam. Funguje to mezi námi profesně i lidsky, na druhou stranu vím, že pro Dušana to není úplně lehké, že se musí s tou změnou vyrovnat. Navíc bych řekl, že se mu i trochu ulevilo, že má třeba více času na rodinu. Je ale na něm vidět, že nám chce pomoci.

Ke konci srpna z klubu odchází i jeho dlouholetý tiskový mluvčí Jan Hrabal. Kdo inicioval jeho odchod?

Když jsem sem přišel, tak jsem vnímal hlasy, které říkaly, že je potřeba, aby Honza odešel a tak dále. Část lidí zase říkala, že je velmi produktivní. Chtěl jsem si ale sám udělat nějaký obrázek, bavili jsme se spolu několikrát. Nakonec to dopadlo tak, že mi řekl o nabídce od O2 TV, kterou má na stole, a rozhodnutí bylo na něm. Výzvu tedy přijal. Musím ale říct, že to je srdcař, kterému jste mohl zavolat v sobotu večer, že něco potřebujete, a on to do hodiny udělal. Jinak si ale myslím, že jemu osobně změna lidsky prospěje po těch dlouhých letech, které Dynamu dal.

Jak vůbec stouply mzdové náklady na vedení Dynama?

Samozřejmě, že stouply. Už jen proto, že dříve mělo představenstvo dva členy a teď má tři. Přišel jsem já, přišel Jaromír Kverka na novou pozici sportovního manažera, přišel Jaroslav Drahokoupil jako provozní manažer. Do organizace vstoupil Petr Čáslava. Náklady tak logicky stouply.

Navíc to samé se asi týká i extraligového týmu, ne?

Jistě. Musíme si přiznat, že éra, kdy jsme drželi náklady co nejníže, nebyla úspěšná. Úspěch klubu je postavený na tom, že budete na hokej vodit partnery, kteří řeknou: „Takový hokej se nám líbí, to budeme podporovat.“ Když nebudou spokojení, nedají nám nic. Stejné je to s fanoušky. Bylo tak jasné, že musíme jít cestou nákupů ideálně hráčů, kteří tady dříve hráli a budou nám pomáhat vychovávat své nástupce.

V tom by měl být aktivní hlavně obránce Jan Kolář.

Za jeho angažmá jsem hodně rád, bylo totiž klíčové. Jednání s agenty nebyla vůbec lehká, měl stále nabídku z Ruska, je v ideálním věku na obránce, jasné taky je, že si řekl po návratu ze zahraničí o nějaké podmínky. Ale zrovna u Jana jsem přesvědčen, že se nám náklady rozhodně vrátí. Co se týká dalšího navrátilce, a to Roberta Kousala, tak ten je o něco mladší, a i proto chtěl do smlouvy klauzuli, že pokud dostane lákavou nabídku ze zahraničí, bude moci odejít. Na druhou stranu jsme spolu seděli a řekl mi, že pokud budeme hrát dobrý hokej a bude to v kabině fungovat, tak nebude mít důvod odcházet. Na post centra jsme ještě z EBEL ligy podepsali Coreyho Lockea, kterému je sice 35 let, ale věřím, že nám tady minimálně jednu dobrou sezonu odehraje. Kontrakt má na rok.

To vše samozřejmě stojí poměrně velké peníze. Zlí jazykové proto nyní tvrdí, že už v září přijdete na radnici poprosit o peníze na chod klubu.

To nemusí tvrdit zlí jazykové, to je prostě fakt. Tak to je. Z 83 procent nás vlastní město, takže je logické řešit financování s majoritním akcionářem. Sehnat prostředky nebude po té minulé sezoně vůbec jednoduché, takže zřejmé je, že mne čeká schůzka se zastupiteli. Jedna už byla v červnu a musím říct, že se nesla ve velmi korektní atmosféře. Na druhou stranu je mi jasné, že nemůžu přijít před politiky s tím, kolik chci, ale také je třeba navrhovat nějaká řešení. Musím jim říct, že se nám podařilo sehnat takový balík peněz, tolik nám chybí a pojďme se bavit co s tím.

V této souvislosti mne napadá evergreen, a to je nájem za arénu. Na ten si stěžovali všichni vaši předchůdci. Chcete změnit nájemní smlouvu?

Pravda je, že to je složité. My od města dostaneme 15 milionů ročně na mládež, plus čtyři miliony z reklamní smlouvy. Ovšem těch samých 19 milionů posíláme zpět za arénu. To když porovnáme třeba s Hradcem Králové, který má halu v nájmu od města za korunu, tak jsme rázem někde jinde. I proto se snažím změnit mediální obraz Dynama. Právě to nám totiž u partnerů i politiků může do budoucna pomoci. Pokud se o klubu bude zase psát a mluvit v dobrém, máme větší šanci podobné věci změnit.

Tak to máte výhodu, že se v branži PR dlouhodobě pohybujete.

To je pravda, na druhou stranu zatím jsme nedělali žádné složité a drahé věci. Jde třeba o drobnosti, jako když trenér Lubina poslal kluky na kole na Špindlerovu boudu. Pozvali jsme novináře, já jsem si to pěkně vyšlapal s klukama a vy jste měli o čem psát. Nemusí jít o nic komplikovaného. Na druhou stranu jsem u fandů zpočátku cítil požadavek, aby z klubu odešla trojice komunálních politiků Dušan Salfický, Ondřej Šebek a Jan Hrabal. Tak radikální jsme nebyli, ale změny jsme udělali. A zase je potřeba je smysluplně veřejnosti vysvětlit. Pokud se nám toto bude dařit, můžeme být úspěšní. Už mám ostatně první pozitivní ohlasy od partnerů.

Velmi dlouho se mluví o přivedení strategického partnera, který by městu pomohl s financováním hokeje. Jak to nyní vypadá?

Já nemohu prozrazovat podrobnosti, ale mohu říct, že jsme v úzkém kontaktu s jedním silným hráčem, u kterého věřím, že se na určitém druhu spolupráce domluvíme. Bylo by to hodně zajímavé a věřím, že to dopadne. Věřte mi, že vím, že sezona se blíží a že nechci jít před politiky jen s nataženou rukou.

Už příští týden vás čeká první turnaj v Hradci Králové. S čím na Mountfield Cup pojedete?

To bylo naše velké téma posledních týdnů. Vzhledem k tomu, že jsme měli dlouhou sezonu, tak mne trenér Ladislav Lubina požádal, abychom šli na led o týden později, než bylo v minulosti obvyklé. Stane se tak tedy až v pondělí 29. července a hned 4. srpna nás čeká první duel turnaje. Všichni víme, že to není zdaleka ideální. Nakonec jsme se s vedením hradeckého klubu domluvili, že tam nepojede áčko, ale spíše tým složený z juniorů a kluků z try outu. Chceme totiž opět udělat zkušební kemp, ze kterého bychom rádi vytáhli posily, jak se podařilo před dvěma roky. Zároveň bych tady chtěl požádat fanoušky o určitou míru tolerance, protože je jasné, že těžko budeme moci v silně kombinované sestavě konkurovat těžkým soupeřům.

Je podle vás kádr už hotový?

Myslím, že bychom potřebovali jednoho obránce. Věřím, že bychom ho mohli najít právě na tom zmíněném try outu. Jinak si v zásadě myslím, že jsme kompletní.

Jak fanoušci reagovali na změny? Jak se prodávají permanentní vstupenky?

Zatím jsme spokojení, protože změna atmosféry v klubu docela zabrala a jsme nad plánem prodejů. Zapojili jsme do reklamy na ně i Honzu Koláře. Hned na začátku máme doma Hradec, navíc chystáme rozlučku s Petrem Sýkorou, tak věřím, že návštěvy budou hned od začátku soutěže dobré.

S jakými ambicemi jdete do nové sezony?

Myslím, že musíme být pokorní a dívat se na to racionálně. Pokud by se udělalo předkolo play off a z něj se postoupilo, tak bychom to určitě mohli označit za úspěch. Ten tým je postavený tak, že by určitě v play off měl být. Já osobně chodím s kluky i trénovat a vidím, že ten tým funguje. Jsou tam ty srandičky, štengrování, dobrá atmosféra. Navíc si myslím, že trenér Lubina velmi rozumně nastavil letní přípravu a hlavně fyzickou přípravu. I proto se na sezonu už hodně těším.