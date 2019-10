Invazní křídlatka bere chatařům na Seči břehy, náročná likvidace ale vázne

Ústupky začaly být od padesátých let minulého století útočištěm rekreantů ze všech koutů východních Čech. Pro svůj klid a pohodu u největší vodní plochy v kraji si je ke stavbě větších či menších chat vybraly do dnešních dnů stovky lidí, co touží po odpočinku daleko od ruchu velkých měst.

Chatařům, z nichž tu někteří tráví už šest dekád, však příjemné chvíle kazí zarůstající břehy, o které se pod chatovou oblastí poslední roky nikdo nestará.

„Nebude to dlouho trvat a přehrada nebude ze břehu kvůli náletům a křídlatce vidět. Jsem tu šedesát let a v takovém stavu to tady nikdy nevypadalo. Dříve pozemky kosili starousedlíci nebo vždycky před prázdninami někdo z obce. Jen tu a tam rostlo pár keřů,“ říká chatařka Olga Nováková.

Není sama, kdo na svažité louky s příjemným vstupem do vody vzpomíná. „Není to žádný uspokojivý stav pro nás, jako rekreanty a chataře. Takový nepořádek tady nikdy nebyl. Pozemky pod chatami byly vždy posekané. Byl z nich krásný přístup k vodě. Louka byla přes léto obležená dekami rekreantů,“ vzpomíná chatařka Lenka Šimonková při pohledu na zarostlou louku plnou kopřiv, rákosů a invazivní křídlatky.

Nebýt úzkých prochozených cestiček, k vodě by se chataři při plné kapacitě nádrže ani nedostali. Přitom, jak prozrazují veřejně dostupné ortofotomapy na internetu, ještě na začátku nového tisíciletí břehy udržovány byly.

Chataři na problém upozornili sečskou radnici již před sedmi lety. Ta však příliš možností, jak celou věc vyřešit, nemá, zarůstající pozemky totiž nevlastní.

„Žadonili jsme tak dlouho, až nám technické služby města jeden rok pozemky pokosily. Druhý rok bylo vše při starém. Napsali nám, že nemají na údržbu pozemků jiných vlastníků peníze,“ říká Nováková.

Přes hektar velké pozemky jsou na Ústupkách ve správě Povodí Labe, které už v minulosti chataře upozornilo na fakt, že pozemky slouží z větší části k zátopě a státní podnik nemá povinnost se o ně, jako o rekreační, starat.

Pozemky nelze sekat. Slouží pro zátop, vzkazuje Povodí

„Pozemky tvoří z větší části zátopu vodního díla Seč. Z tohoto důvodu nejsou předmětem jakékoliv hospodářské činnosti,“ uvedla mluvčí státního podniku Povodí Labe Hana Bendová a upozornila, že porosty na březích nádrže slouží jako protierozní ochrana břehů. „Jejich odstranění je z tohoto důvodu vysoce nežádoucí,“ sdělila mluvčí.

Před rokem chatařům došla trpělivost a sepsali petici. Břehy a část luk totiž ve velkém pohltila invazní křídlatka, která je považována za škodlivou, protože vytlačuje původní vegetaci a zásadně mění podmínky pro přežití volně žijících živočichů.

„Kdyby se pozemky sekaly, nemuselo k tomu vůbec dojít. Křídlatka všechno likviduje. Čím dál víc. Navíc je agresivní a prakticky nezničitelná,“ tvrdí Olga Nováková. Poukazuje na neprostupné vzrostlé monokultury, které se táhnou desítky metrů podél vody.

Podle odborníků popadané listí nedovoluje vyklíčit semenům jiných rostlin, příliš okyseluje půdu, snižuje biodiverzitu členovců a poté i množství živočichů, kteří se původními rostlinami živí.

Boj s křídlatkou rozjela až petice

Na základě petice, která na problém upozornila, začali pracovníci Povodí Labe rostlinu likvidovat poprvé loni na podzim, poté letos na jaře a do boje s křídlatkou se pustí ještě v listopadu. Přitom, jak je vidět i v současné době na Seči, výsledky likvidace příliš povzbudivé nejsou, což přiznává i samo Povodí Labe, které problém s křídlatkou nemá jenom na Ústupkách.

Použití herbicidů je sice účinné, ovšem z důvodu ochranných pásem problematické. „Mechanické odstraňování invazivních rostlin je dlouhodobá záležitost s ne vždy uspokojivými výsledky. Nežádoucí rostliny odstraňujeme v rámci správy vodních toků pravidelně,“ dodává Bendová.

Podle chatařů si přitom povodí situaci neulehčuje. Nedávno totiž na některé zarůstající pozemky nechalo navézt velké kameny, které znemožňují vjezd jakékoliv větší mechanizaci. Povodí Labe se brání, že jde o prevenci proti neukázněným řidičům z řad rekreantů a návštěvníků, kteří na nich parkovali. I to však chataři zpochybňují, pod chatovou oblast je řadu let značka zakazující vjezd.

„Eliminace možného znečištění vodního zdroje je pro nás prioritou, již tak je voda v nádrži Seč zatížena špatnou likvidací odpadních vod v celé rekreační oblasti. Je třeba mít na paměti, že voda, která odtéká z nádrže Seč do nádrže Křižanovice, je dále využívána pro vodárenské účely,“ upřesnila mluvčí Povodí Labe.