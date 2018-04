Se speciálními čerpadly budou umět všichni hasiči z Prahy

Velkokapacitní čerpadla dokážou odsát velké množství vody. Vedoucí oddělení krizového řízení Michal Friedrich Rádiu Impuls řekl, že například model z loňského roku dokáže vodu vést neuvěřitelných 6 kilometrů. „V případě, že při zásahu nemáme dostatečný zdroj vody, jsme schopní ji tímto čerpadlem dopravit do velkých vzdáleností, třeba až do šesti kilometrů. V případě potřeby je to čerpadlo schopné čerpat i z poměrně velkých hloubek.“ Rozložit ho zvládnou dva lidé za 15 až 20 minut. „Hadice jsou složené v kontejneru na autě a jakmile vůz pojíždí, tak se ty hadice rovnou odvíjí.“

Hasiči se učí i se starším zařízením, které pracuje sice na menší vzdálenosti, odsát ale umí 25 tisíc litrů vody za minutu. Využít se dá při odstraňování lagun při povodních. „Bazén u rodinného domu dokáže vysát během dvou minut,“ doplňuje obsluhující hasič, který chtěl zůstat v anonymitě.

Novou techniku si hasiči zkoušeli na pražské náplavce u Smíchova. Díky tomuto cvičení by měli s oběma čerpadly umět všichni hasiči z Prahy, včetně dobrovolných.

