Na Karvinsku vyzkouší sdílené lednice. Jídlo si z nich může vzít každý

„Lidé budou moci dávat do ledniček potraviny, které jsou v originálním balení, neotevřené a kterým ještě zbývá minimálně dva dny trvanlivost. Zároveň si budou moci z ledniček potraviny brát,“ vysvětluje podstatu Svačina.



První lednička se bude nacházet v komunitním centru Lučina v Havířově. „O umístění dalších dvou ještě jednáme. Jedna bude v Havířově a druhá v Orlové,“ vysvětlil Gracián Svačina.

Pár chce projektem omezit plýtvání jídlem. Stav potravin bude kontrolovat jednou týdně. „Věříme ale, že na jejich nezávadnost budou dohlížet i sami uživatelé. Budeme například rádi, když nám obsah ledničky budou pravidelně fotit a posílat na naše facebookové stránky,“ zmínil Svačina.

Dvojice se inspirovala nejen v zahraničí, ale i v tuzemsku. Sdílenou ledničku například provozuje už více než rok skupina vysokoškolských studentů v Brně.

„Občas se stalo, že si v ní někdo ‚nakoupil‘ jako v obchodě, ale pro nás to nebyl problém, protože jednoho času se do těch ledniček nosilo opravdu hodně jídla,“ popisuje brněnské zkušenosti Tereza Navrátilová. Potraviny, které lidé do ledničky nosí, jsou prý různorodé. „Od hotových jídel v krabičkách po sladkosti,“ zmínila.

Sdílené ledničky jsou druhým podobným projektem manželů v krátké době. Pár, podpořen sítí dobrovolníků, spustil před pár týdny svážení zbytků z havířovských restaurací klientům tamní noclehárny, která funguje pod hlavičkou Armády spásy.

„K akci se dodnes připojilo patnáct restaurací. Díky dobrovolníkům jsme za první měsíc fungování převezli potřebným 270 porcí jídla,“ dodal Svačina.

