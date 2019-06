Hradecké „schody do nebe“ zmizí, na základech paneláku vyroste hotel

Plány na proměnu paneláku nebo jeho rekonstrukci sahají až do první poloviny 90. let, ale vždy z nich sešlo. Budova tak chátrá už třicet let.

Objekt byl navržen pro někdejší Krajskou odborovou radu. Stavět ho začali v roce 1986 a od roku 1988 sloužil jako zázemí a ubytovna pro dělníky, zakonzervován byl roku 1992. Kongresové centrum Aldis se sice v roce 1993 po mnoha útrapách otevřelo, jenže na dokončení sousedního domu nezbyly peníze.

Z ošklivky se stala betonová ruina a rejdiště bezdomovců, kteří se tam už před lety vlámali okny v přízemí.

Loni v dubnu ve třetím patře hořely odpadky, z oken šlehaly plameny, a protože dům je zralý na demolici, požár posloužil alespoň k výcviku dobrovolných hasičů.

Nedostavěný panelák se v dohledné době odstraní, poslouží z něj jen nosný systém.

Novostavba hotelu Aldis bude mít šest nadzemních a jedno podzemní podlaží, vybavené potřebnou technickou infrastrukturou a zázemím pro zaměstnance. Podle plánovaného projektu v 1. nadzemním podlaží v hotelové restauraci bude místo pro více než sto hostů.

Ubytovací kapacita bude 100 čtyřhvězdičkových pokojů. Do velkého kongresového sálu by se mělo vejít až 200 lidí. Dokončení stavby plánuje investor, hradecká firma Stako, na rok 2021.

„Hotel Aldis se stane funkční součástí areálu občanského vybavení městského a regionálního významu. Po dobudování lávky pro pěší přes Labe a centrály ČSOB vznikne ze zóny Aldis po několika desítkách let konečně atraktivní městský prostor s širokým využitím,“ uvedl jednatel společnosti Stako Petr Kulda.

