Sběrný dvůr se staví na Václavském předměstí v Písku

„Vysoutěžená cena díla včetně vybavení dvora velkoobjemovými kontejnery a dalšími nádobami na odpad činí přibližně 5,8 milionu korun bez DPH. Zhruba 60 procent nákladů pokryje dotace z Operačního programu Životní prostředí,“ informuje Michal Fiedler o odboru investic a rozvoje.

Celková plocha dvora je kolem 1.500 m2. Velikostí i výbavou bude mít podobné parametry jako sběrný dvůr na Portyči. „Žádný jiný vhodný prostor pro tento účel se na Václavském předměstí nenachází, a protože předmětný pozemek nebyl na prodej, bude za něj město platit majiteli roční nájem,“ vysvětluje Václav Filip, vedoucí odboru investic a rozvoje.

Vjezd do sběrného dvora je plánován z Nezamyslovy ulice. Obyvatelé Písku zde budou moci odkládat odpad z domácností, který se nevejde do běžných nádob a dále také nebezpečný odpad. Zařízení by mělo začít fungovat letos na podzim, dosavadní sběrné místo u řeky pak čeká zrušení.

„Písečtí mají v současnosti k dispozici šest sběrných dvorů a jedno sběrné místo. Přímo ve městě je 145 stanovišť na tříděný odpad a čtrnáct stanovišť podzemních kontejnerů. To je také jeden z důvodů, proč má Písek dlouhodobě nejlepší výsledky v třídění odpadů v rámci celé republiky,“ vypočítává Miloslav Šatra, vedoucí odboru životního prostředí.