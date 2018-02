Lékař, jenž dal Jablonci knihovnu. Před 100 lety zemřel Anton Randa

16:22

Není snad v Jablonci člověka, jenž by nevěděl, co je Randovka. Ano – jde o sportovní gymnázium Dr. Antona Randy v ulici pojmenované po témže muži. Ne každý už ale má ponětí o tom, kdo vlastně onen člověk, od jehož úmrtí uplynulo nyní přesně sto let, byl.