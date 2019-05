Pirát silnic „závodil“ se sanitou, která vezla novorozence v inkubátoru

Vůz záchranné služby vyjížděl z Domažlické nemocnice v pátek večer už za tmy. Na neonatologické oddělení Fakultní nemocnice Plzni na Lochotíně vezl jen několik hodin staré miminko, zřejmě předčasně narozené, které potřebovalo specializovanou péči.

Dítě doprovázel neonatologický tým, což je neonatolog a specializovaná sestra.

Na cestě sanitku dojelo osobní auto, jehož řidič podle mluvčí krajské záchranné služby Márie Svobodové ohrozil bezpečnost posádky sanitního vozu i ostatních účastníků silničního provozu tím, že se záchrankou „závodil“.

„Dojelo nás černé audi, já jel v tu chvíli se zapnutými majáky velmi rychle, přesto nás audi několikrát předjelo, minimálně dvakrát na plné čáře. Pak někde počkal, vyjel, znovu nás předjel a pak odbočil někam doleva. Bylo to v úseku mezi Domažlicemi a Semošicemi a vysloveně si s námi hrál,“ popsal pro server krimi-plzen.cz šofér sanitky.

V jedné z obcí, kterou sanita projížděla, je uzávěra a kyvadlový provoz řízený semafory. „On mě před tou vesnicí předjel a semafory proletěl na červenou. Pak nás nechal ho předjet, znovu vyrazil, zase s námi závodil a zase nás předjel,“ dodal řidič záchranky.

Do fakultní nemocnice nakonec miminko dovezl v pořádku, upozornil ale, že je nezbytně nutné, aby se tento případ dále řešil, protože pokud by se podobné události začaly na silnicích opakovat, je to neskutečné ohrožení pro všechny.

Případem už se zabývají policisté

Podle Svobodové se šofér osobního vozu choval absolutně nesmyslně. „Na úseku dlouhém zhruba deset kilometrů prováděl nesmyslné nebezpečné manévry, které mohly způsobit nehodu. Navíc byly ztížené podmínky, protože už byla tma,“ připomněla Svobodová.

Podotkla, že řidič sanity se zachoval velmi rozumně. „Byl si vědomý, jak důležité je dojet bezpečně. Proto rychlost jízdy přizpůsobil aktuálnímu stavu děťátka, o němž ho zezadu informovala lékařka. Pro ni bylo prioritou dojet možná pomaleji, ale bezpečně,“ vysvětlila Svobodová.

Dodala, že podobné chování řidiče plzeňští záchranáři za posledních deset, patnáct let nepamatují.

Oznámení o případu přijali plzeňští policisté. „Ti věc postoupí místně příslušným kolegům z Domažlic. Už proběhly nějaké úkony, co se týká výslechu,“ sdělila policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Záchranná služba je připravena poskytnout policii kamerový záznam ze sanitního vozu. Podle Svobodové na silnici v uvedené době jela i jiná auta, jejichž řidiči by mohli poskytnou svědectví, pokud budou vyzváni.