Matku přemohl mikrospánek a narazila do obchodu, děti odvezla sanitka

Nehoda se stala krátce před druhou hodinou v ulici V Lipách.

„Řidička osobního vozidla upadla pravděpodobně do mikrospánku, narazila do stromu a potom následně i do budovy. Dopravní nehodu prošetřujeme,“ informoval policejní mluvčí Jan Daněk.



S řidičkou v autě jely i dvě děti. „Záchranáři je z spíše z preventivních důvodů vyšetřili a vezou je do Thomayerovy nemocnice,“ sdělila mluvčí pražské záchranky Jana Poštová.

Podle reportéra iDNES.cz, který byl na místě, je velké štěstí, že se nikomu nic nestalo. Auto jelo podle svědků asi dvacet metrů po chodníků, než se zastavilo o budovu obchodu. Do samoobsluhy si navíc chodí často na zmrzlinu děti po skončení školy a nedaleko je i stůl se židlemi, kde si kolemjdoucí sedají.