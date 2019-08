Záchranka se v Ledči stěhuje do nové budovy, bude to mít blíž na D1

Rovných 330 dnů trvala stavba nového výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Kraje Vysočina v Ledči nad Sázavou. Do nových prostor by se z podnájmu měly posádky přestěhovat do konce prázdnin. Co bude s prázdným původním stanovištěm dál, to bude řešit město.