O bývalé sanatorium má zájem tajemná firma muže s východním jménem

„Byla to jediná firma, která se nám nyní přihlásila,“ pronesl Vladimír Novotný, náměstek hejtmana zodpovědný za oblast zdravotnictví.

Společnost za bývalou léčebnu nabídla 18 milionů a 150 tisíc korun. Podle náměstka Novotného jde o částku, která je při spodní hranici odhadní ceny celého areálu v jeho současném stavu.



Krajská rada se rozhodla tuto nabídku využít a prodej sanatoria schválit. Konečné slovo však budou mít až zastupitelé, kteří celou transakci projednají na svém příštím zasedání na začátku února.

„Temperace a údržba tohoto areálu nás stojí 1,1 milionu korun ročně,“ uvedl jeden z hlavních důvodů k prodeji Novotný.

Zástupci společnosti při jednáních přislíbili, že areál opraví v průběhu dvou až pěti let. Zároveň sdělili, že nemovitost budou využívat k rehabilitačnímu provozu v rámci zdravotnického zařízení. Zda tak skutečně učiní, prý kraj ovlivnit nemůže, protože v podmínkách prodeje nic takového tentokrát nepožadoval.

„Úplně na začátku, když jsme Buchtův kopec nabízeli, jsme chtěli, aby byl využit pro zdravotnické nebo sociální účely. Ale protože se prodával s komplikacemi, tak tam nyní žádná taková podmínka nebyla,“ doplnil náměstek hejtmana.

Areál je zavřený od roku 2012, kraj za něj chtěl přes 50 milionů

Prodej se skutečně vleče už dlouhé roky. Léčebna byla uzavřena k poslednímu prosinci 2011. Kraj to zdůvodnil příliš nákladným provozem i odhadovanou cenou celkové rekonstrukce, kterou tehdy vyčíslil na čtvrt miliardy korun.

Pacienti z léčebny dlouhodobě nemocných a oddělení sociálních lůžek se přestěhovali do nemocnice v Novém Městě na Moravě, ti s respiračními onemocněními se zase měli léčit v podobném specializovaném zařízení v Humpolci. Do novoměstského špitálu se přesunula také většina zaměstnanců.

Opuštěný areál kraj po čase nabídl k prodeji - poprvé v létě 2013 s minimální cenou přes 50 milionů korun. Nikdo však o něj neprojevil zájem.

Mnohem nadějněji se jevilo „druhé kolo“ o rok později, kdy se do výběrového řízení s dolní hranicí 35 milionů přihlásili dva uchazeči. Nakonec měla sanatorium koupit za 38,1 milionu korun společnost Jacques Lemans CZ, jenže platby se kraj nedočkal a zastupitelstvo poté rozhodlo o odstoupení od smlouvy.

Zájem vzápětí znovu projevil i druhý uchazeč v pořadí: brněnská firma Finance budoucnosti holding. Měla v plánu vybudovat na Buchtově kopci domov pro seniory i rehabilitační centrum pro VIP klientelu. Její jednatel Ivo Spálený pak na jaře 2015 dokonce slíbil, že už odesílá platbu. Ale znovu nic...

Pak přišlo ještě několik výběrových řízení, ale ani z těch nový majitel nevzešel. A cena neustále klesala až na současných 18 milionů.

O novém zájemci toho mnoho známého zatím není

Snahy kraje zpovzdálí pozorovali i lidé z okolních sídel. A zároveň sledovali i to, jak kdysi vyhlášené zařízení postupně chátrá. O tom, že se našel nový zájemce o koupi, však zatím nevědí.

„Bylo by to dobré, kdyby se konečně našel kupec. Záleželo by však na tom, co by to bylo za firmu a jaké by s léčebnou měla záměry,“ pronesl místostarosta Sněžného Josef Klíma.

Pohled do obchodního rejstříku o společnosti B. R. A. Technology mnoho neprozradí. Jedná se o firmu, která vznikla v roce 2013 a sídlí v rezidenční čtvrti rodinných domů na okraji Prahy. V jejím čele od počátku stojí Andriy Kravchenko.

Jako předmět podnikání má pak společnost uvedenou výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. V roce 2016 činil podle zveřejněné účetní závěrky čistý obrat firmy 867 tisíc korun, o rok dříve pak 1,83 milionu.

Daňkovice chtějí se zájemcem jednat kvůli územnímu plánu

Jaké bude mít společnost s areálem bývalé léčebny úmysly, je důležité i pro vedení Daňkovic, v jejichž katastrálním území nemovitost stojí a zabírá zhruba čtvrtinu jeho rozlohy. V současné době totiž obec přepracovává svůj územní plán a ráda by s novým majitelem zavčas probrala případné změny.

„Byla bych ráda, kdyby se to prodalo nějaké prosperující organizaci, protože ta nemovitost stále chátrá. Přitom šlo kdysi o velmi vyhledávané zařízení. Bylo by na čase, aby Buchťák někdo konečně zase postavil na nohy,“ uvedla starostka Marie Dobiášová.

Ta je však ve svých očekáváních po minulých zkušenostech opatrná. „Už se několikrát jásalo, že je kupec, ale vždycky to pak dopadlo špatně.“

Pokud krajští zastupitelé v únoru prodej schválí, budou mít obě strany měsíc, aby podepsaly kupní smlouvu. Na uhrazení dohodnuté částky pak bude mít firma dva měsíce.