Padající skálu v Děčíně rozbijí, dole z ní postaví ochrannou zeď

Většině obyvatel těchto budov zajistilo město náhradní ubytování - v hotelu Pošta, v ubytovně aquaparku a v bytě sociálních služeb (o evakuaci a hrozbě zřícení skály zde).

„Byla to hrůza. Doma jsem v klidu vařila a najednou na dveře klepala policie. Ještě jsem si dělala srandu, koho jsme zavraždili a kdo jde do basy. Ale řekli, že musíme kvůli nebezpečné skále všichni rychle pryč,“ popisovala páteční události Josefina Ferková.

„Celá jsem se rozklepala a strachy se mi chtělo brečet, že nás to zabije,“ dodala Ferková, která nyní bydlí s partnerem, synem a jeho manželkou a třemi vnoučaty v hotelu Pošta na náměstí.

Nad domem, kde do minulého týdne žili, odborníci nyní zajišťují nestabilní masiv. Nad skálou jsou balíky ocelových sítí a lan, trubky, jisticí kotvy a hadice od kompresoru pro vrtačky na rozbíjení pískovce.

Stěny občas „zahrozí“ i jinde ve městě

Do skály jsou namontovány kotevní prvky a ocelová lana, která drží 2,5 metru vysoké sítě, které mají celkovou plochu 150 metrů čtverečních.

„Pracovat tady je trošku složitější než při klasické sanaci, máme ke skále větší respekt. Není to úplně ideální,“ řekl nad svahem Jiří Čižmar, stavbyvedoucí firmy AZ Sanace, jež už zajišťovala i dvě skalní věže u nestabilního masivu, který je součástí Pastýřské stěny.

V Děčíně pískovcové stěny nad domy občas „zahrozí“, před čtyřmi lety v dubnu se například utrhl obří balvan a jen těsně minul roubenku v děčínské části Horní Žleb (o pádu kusu skály zde).

Odborníky nyní čeká obepínání nestabilní masy sítěmi. „Rozebírat ji pak budeme velmi pomalu shora, což bude nejvíc nebezpečné, protože nevíme, jak se skála zachová,“ vysvětloval Čižmar u vrcholu masivu. Kousek od něj je turistická cesta i dětské hřiště.

Odtěžené bloky pak bude zachytávat ocelový plot, pak je odborná firma rozbije a pustí dolů do údolí nad domy. Ty ještě chrání jeden plot. Dole se pak z odtěženého materiálu postaví ochranné bariéry.

Projekt na sanaci skály už byl připravený

„Projekt na sanaci této skály je hotový od loňského prosince a měla se dělat letos v létě. Bohužel okolnosti si vyžádaly rychlejší zásah. Je tu pískovec, který se drolí vlivem zamrzání vody a následným táním,“ vysvětlil Čižmar.

Podle projektu by práce na zajištění měly stát milion korun, do konce týdne by podle Čižmara mohlo být hotové odtěžení skály a v polovině příštího týdne všechen materiál bezpečně v údolí.

Všichni obyvatelé z domů pod skálou věděli, že pohyb skály u Podmokel hlídají čidla, která sem nechalo namontovat město. Jedno z nich ohlásilo ve čtvrtek pohyb, ihned zasedl krizový štáb města a rozhodl o evakuaci.

„Den před stěhováním jsme večer slyšeli, že padají nějaké malé kamínky, ale říkali jsme si, že bydlíme u lesa a je to normální. Nebylo,“ líčila paní Josefina v hotelu.

Zpět do domu pod skálou se jí ani její rodině příliš nechce. Už vždycky prý budou mít strach. „Tady je to lepší, tam se už budu bát, hlavně o děti,“ řekla její snacha.

„Kdybychom se ale chtěli odstěhovat, nemáme na kauce pro nový byt, protože jsme na sociálních dávkách. Zkusím přes město, jestli nám dají nový byt. Ale pochybuji, že máme šanci,“ podotkla Ferková.

Záběry z evakuace lidí bydlících pod uvolněnou skálou:

VIDEO: Skála v Děčíně, která hrozí zřícením, vyhnala lidi z domovů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu