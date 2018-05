U Krásné Lípy je samoobslužný bar. Jeho majitel věří v poctivost lidí

Za domem Miloslava Petráška na Kamenné Horce v Krásné Lípě je samoobslužný bar. Každý, kdo přijde, si může vzít, na co má chuť. Jsou tu buřty na opékání, pití, ovoce, zelenina i sladkosti - a kasička, kam má každý vhodit peníze za to, co zkonzumuje.