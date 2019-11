Sametová revoluce po 30 letech. Oslavy v Pardubicích budou velké

Běžný 17. listopad vypadá tak, že si pár nadšenců zapálí svíčku u divadla, někdo maximálně zavzpomíná, jak tehdy v roce 1989 chodil na demonstrace proti komunistům. Ostatní berou den volna a tím to pro ně končí.

Letošek je však díky kulatému výročí jiný. Každý, kdo si bude chtít významné dny na konci 80. let minulého století připomenout, k tomu bude mít bezpočet možností.

„V den výročí se odpoledne uskuteční ve Východočeském divadle prezentace projektu Příběhy našich sousedů, který vytvořila nadace Post Bellum. Dokumentuje vzpomínky pamětníků dějinných událostí 20. století. Příběhy natočili pardubičtí žáci. Večer 17. listopadu se na schodech divadla bude konat vzpomínková akce 30. výročí listopadových událostí, pozváni jsou tehdejší členové Občanského fóra,“ připomněla tu největší a zřejmě také nejnavštěvovanější akci mluvčí města Alexandra Tušlová.

Akce k výročí sametové revoluce v Pardubicích Výstava Vysokoškoláci za svobodu ukáže 15. listopadu unikátní fotografie a dokumenty ze studentské stávky na třídě Míru. Listopadové zvonění u univerzitní Auly Arnošta z Pardubic začíná v pátek v 18.30 hodin. Večer v neděli 17. listopadu se na schodech Východočeského divadla bude konat vzpomínková akce k 30. výročí listopadových událostí, pozváni jsou tehdejší členové Občanského fóra.

Aktivní byl také Klub přátel Pardubicka, který 13. listopadu pořádal besedu s protagonisty revolučního dění v Pardubicích. Jednou z hlavních postav a iniciátorek sametové revoluce v regionu byla přitom chartistka Jarmila Stibicová.

„O exponovaných datech mě policisté vždy raději vzali na výslech. Zrovna jsem pracovala v oděvním podniku na pardubické Karlovině, když si pro mě 28. října 1989 přišli. Čekali tam na mě přede dveřmi, protože moc dobře věděli, že doma bych jim neotevřela a museli by vyrazit dveře. Co ale nevěděli, bylo, že se odtamtud dalo ještě odejít jinudy, přímo do Jiráskovy ulice. Takže jsem jim utekla,“ vzpomínala pro MF DNES na dny těsně před revolucí Stibicová.

„Rodičům jsem o tom vůbec neříkala. Ale byli jsme domluvení, že pojedeme pryč, výlet spojíme s Dušičkami a pojedeme na hřbitovy. Vyjeli jsme tedy z Pardubic a jezdili hroznými oklikami, aby nás nesledovali. Tatínek se divil, co se děje, mamince to došlo rychle. Pak nás najednou ze všech stran obklíčila auta, bylo to jako z filmu. Otec z toho byl špatný, matka se ale nedala a byla na ně hubatá. Mě tehdy znovu zadrželi,“ dodala.

Akce s disidenty se koná v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí v Pardubicích. Vstup je zdarma.

K výročí revoluce se rovněž uskuteční 15. listopadu společný koncert Komorní filharmonie Pardubice (KFP) a Univerzity Pardubice. Zazní mimo jiné suita Vladimíra Popelky Pamatuj - písně naděje i beznaděje. Sólistkou bude violistka Kristina Fialová a dirigovat bude šéfdirigent KFP Stanislav Vavřínek. Ostatně univerzita se stejně jako v roce 1989 stane jedním z hlavních center dění.

Na oslavy šlo z rozpočtu města 400 tisíc

„Zcela unikátní bude fotografická výstava Vysokoškoláci za svobodu, která poprvé ukáže veřejnosti, jak zachytili první okamžiky stávky a další dění v Pardubicích sami studenti. Prostřednictvím expozice na deseti velkoplošných panelech se každý bude moci vrátit do doby stávky i generální stávky. Dokumenty i fotografie poskytli univerzitě ze svých archivů tehdejší vůdci studentské stávky. Autorem ústředních fotografií je Radan Duchoň, který už tehdy stěžejní dny revoluce zachytil na profesionální techniku,“ popisuje mluvčí Univerzity Pardubice Martina Macková fotografie, které budou od pátku k vidění na třídě Míru.

Současné vedení radnice sklidilo kritiku v roce 2014, kdy se moc neangažovalo k připomínce 25 let od revoluce. Letos je přístup radních diametrálně odlišný. Na oslavy šlo z rozpočtu města 400 tisíc. Nejintenzivnější spolupráci radní navázali s Pamětí národa, která krom jiného zapojila mládež z Pardubic do svých projektů.

„Jsme rádi, že pardubičtí žáci opět přispěli do sbírky Paměti národa jedinečnými příběhy svých sousedů a spoluobčanů. Vyprávění je totiž nejpřirozenější způsob učení a mezigenerační komunikace se vytrácí. A to je špatně. Stav společnosti totiž souvisí s naším vztahem k minulosti. Poznáním svých nejbližších, potažmo svých sousedů, si budujeme odpovědný vztah k sobě samým, naší společné přítomnosti a budoucnosti,“ uvedl ředitel Paměti národa Východní Čechy Tomáš Heller.