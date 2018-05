Sladký život Italů předvedou v Šaldově divadle, opereta dala hercům zabrat

„Pro mě jsou Italové bezprostřední lidé, kteří se drží hesla dolce vita – sladký život. To jsem se snažila donést do této inscenace. Proto jsem změnila svůj koncept, který vždy spočíval v tom dopodrobna vést herce. Tentokrát jsem však chtěla, aby se oni cítili dobře, aby je to bavilo. Když se budete bavit vy, budou se bavit i diváci, kladla jsem jim na srdce,“ popisuje režisérka.

Opereta Johanna Strausse mladšího vypráví rozverný příběh, jehož děj se odehrává během jedné karnevalové noci a je protkán řadou záměn, milostných situací a nedorozumění.

Do těchto pletek se dostává i mladá zamilovaná dvojice – rybářské děvče Annina a vévodský lazebník Caramello.

„Do poslední chvíle jsem nevěděla, jaká Annina je, do jaké míry ji můžu rozjet jako komickou roli,“ vzpomíná na seznamování se s rolí Věra Poláchová. Té bude alternovat Miroslava Časarová.

Jako Caramello se představí Dušan Růžička a Josef Moravec. „Caramello byl pro mě ze všech mých dosavadních rolí nejnáročnější, protože má v sobě hodně odstínů, změn. Ale musím říct, že mě to hodně posunulo,“ svěřuje se Růžička.

„Opereta je pro zpěváka tvrdý chlebíček.“

Pěvci se shodují, že právě opereta je pro ně jedním z nejtěžších žánrů.

„Opereta je pro zpěváka tvrdý chlebíček, a to nejenom po pěvecké, ale i po herecké stránce. Divák pozná, jestli se zpěvák fláká. To nasazení tady už musí být,“ vysvětluje Poláchová. Za hudebním nastudováním Noci v Benátkách stojí Liberečan Josef Kurfiřt.

„Operetu mám rád. Díky libereckému divadlu, které jsem odmala navštěvoval, jsem k ní přičichl,“ svěřuje se dirigent a neskrývá nadšení z autora operety.

„Strauss je pro mě v operetním žánru král! Spolu ještě s Franzem Lehárem. Premiéru Noci v Benátkách si Šaldovo divadlo připravilo na tento pátek 18. května.