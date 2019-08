Kvůli mrazům a suchu sklidí sadaři v kraji až o dvě třetiny méně jablek

„Nebudeme mít dostatek zboží pro zásobování velkoobchodů. Abychom přežili, budeme se snažit prodat jablka s vyšší marží v našich prodejnách, i tak ale u nás nakoupí zákazník levněji než v marketech,“ řekl spolumajitel čtyřicetihektarové firmy Sady Schwarz Vranov Richard Schwarz.

Velké škody hlásí i třicetihektarové Sady Nebílovy ze zemědělské skupiny Lukrena. Očekávají zhruba třetinovou úrodu jablek oproti loňsku, kdy jich sklidily přes 600 tun.

„Zavinily to květnové mrazy i fakt, že stromy jsou po loňském suchu a abnormální úrodě vysílené,“ řekla ČTK vedoucí sadů Jana Zikmundová s tím, že květy nezmrzly u mladých odrůd jablek, kde jsou instalované nové zamlžovače sloužící k ochraně proti mrazům.

Nejhůře ale dopadl nejstarší, téměř pětadvacetiletý sad na 15 hektarech. „Poptávku lidí, kteří do sadů jezdí, ale budeme schopni pokrýt,“ ujistila Zikmundová.

Předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík uvedl, že nejhůře po jarních mrazících dopadl severozápad Čech. „Tam jsou škody významné, v ostatních lokalitách včetně Moravy jsou škody jen v určitých oblastech,“ uvedl Ludvík.

Připomněl, že těžkosti způsobené mrazíky nebo i suchem, které letos přišlo počtvrté za sebou, řeší malí ovocnáři do 20 hektarů tím, že staré sady neobnovují.

„Za posledních pět let kvůli tomu zmizela z české krajiny pětina sadů, což jsou přibližně čtyři miliony stromů. Proti mrazíkům se sice dá bojovat technickými opatřeními, třeba zamlžovači nebo ohřívači, ale na ty menší ovocnáři nemají peníze a vyplácejí se maximálně u lépe zpeněžitelných komodit, jako jsou meruňky či třešně. Aby si je mohli menší pěstitelé jablek dovolit, stát by opatření musel zaplatit,“ myslí si Ludvík.

Sady ve Vranově už jednu odrůdu letních jablek vyprodaly

Ministr zemědělství podle něj pomoc při sanování škod způsobených mrazem přislíbil pro ty nejpostiženější oblasti, kam Plzeňský kraj patří. „Přislíbil i pomoc pro malé farmy, protože většina ovocnářských podniků jsou rodinné farmy do 20 hektarů. Když je mráz postihne, nemají jiný zdroj financování,“ podotkl Ludvík.

Schwarz v současné mezní situaci sází na stálé zákazníky přicházející do firemních obchůdků. „Kilogram loňských jablek u nás nyní stojí 12 až 15 korun, naše cena je ve srovnání s markety dvoutřetinová, maximálně tříčtvrtinová, navíc je u nás daleko větší výběr odrůd,“ uvedl Schwarz.

Firma podle něj začala česat letní jablka, jednu odrůdu už kvůli nižší úrodě vyprodala, další letní odrůdu – James Grieve – začne sklízet za týden.

V roce 1989 bylo 26 tisíc hektarů sadů, dnes je jich 14 tisíc

Hlavní sezona ve Vranově začne na začátku až v polovině září, kdy se postupně bude česat zhruba 37 hektarů sadů.

„Těmto pozdním odrůdám současné deště pomohou, ale vláhový deficit už se nyní nedá nijak dohnat, jablko vodu potřebuje od začátku sezony do konce,“ popsal Schwarz.

Podle Martina Ludvíka bylo v roce 1989 v České republice 26 tisíc hektarů sadů, dnes je jich 14 tisíc.

„Stát by měl urychleně udělat vše pro to, aby se zastavil úbytek sadů v krajině. Následně se musí snažit, aby výměra sadů rostla. Pro začátek třeba podporou investic napomáhajících ochraně proti mrazu, aby měli ovocnáři větší jistotu úrody. Mohl by zjednodušit i získávání pracovních sil pro krátkodobé sezonní práce. Těžkou krizí ale prochází ovocnářství v celé Evropě. Ta je způsobená embargem vývozu do Ruska, kam EU vyvážela významnou část produkce. Třeba polská nadprodukce, která dříve šla do Ruska, se hrne i do Česka a drasticky snižuje ceny ze strany obchodních řetězců,“ popsal situaci Ludvík.