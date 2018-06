Saar Gummi chce vyrábět pro třetinu evropských vozů, spouští nové linky

Novou halu stavěli od loňského srpna a nabízí výrobní plochu 8500 metrů čtverečních. Dalších prostory pak nabízí pro administrativu.

„Už nebylo kam růst, protože všechny linky tady už jedou rok nepřetržitém provozu. Už to bylo velmi rizikové, už jsme nemohli shánět nové zakázky, takže jsme dostali souhlas čínského vlastníka společnosti k dalšímu rozšíření,“ vysvětluje generální ředitel Saar Gummi Czech Jan Tichý.

Výrobní technologie budovu zatím zaplnila jen z jedné čtvrtiny. „V tuto chvíli jsme tady už zahájili výrobu těsnění pro vozy Mercedes třídy A, v dalších měsících přibude těsnění pro Mercedes třídy B. A na druhé lince, která se právě dokončuje, začínáme vyrábět během dvou až tří měsíců těsnění pro modely BMW X3 a X4. Do druhé čtvrtiny bychom chtěli přestěhovat dvě linky ze starých hal, abychom tam udělali místo pro další automatizaci a robotizaci a do zbytku haly sháníme další zakázky,“ říká Jan Tichý.

Po naplnění haly novou technologií stoupne investice o dalších 200 milionů korun.

Bezmála půlmiliardová investice by se čínskému koncernu měla rychle vrátit. „Z pohledu zisku, který tvoříme, pak ta hala je zaplacená za několik měsíců. Z pohledu výroby plánované přímo v nové hale, to potrvá několik let,“ poznamenává Jan Tichý.

Od založení v roce 1999 společnost rychle roste. V průmyslové zóně dnes stojí čtyři výrobní haly včetně moderní mísírny gumových směsí, která zásobuje nejen českou výrobu firmy, ale také závody v Německu, na Slovensku a v Rusku.

Od roku 2002 se počet zaměstnanců zvýšil šestkrát na 917 kmenových pracovníků. Víc než stovku lidí navíc firma zaměstnává přes agentury a dalších 150 lidí pak pracuje ve spolupracujících chráněných dílnách. Kromě Čechů pracují ve firmě hlavně Poláci.

Ať lidé raději dělají tvůrčí práci. Míst ubyde, jiných přibyde

Firma se i vzhledem k malé nezaměstnanosti chce zaměřit na automatizaci výroby. V nové hale bude letos pracovat 50 lidí, cílově pak až 150.

„Chceme automatizovat to, co dává smysl. Důvod je jasný, lidé nejsou, jsou drazí a je to lepší i pro lidi. Je pro ně lepší, aby dělali něco tvůrčího, než aby rutinně léta pracovali u linky. Nadpoloviční počet lidí dnes dělá opakující se práci. Za deset let bychom chtěli jejich počet podstatně snížit o 10 až 20 procent. Celkově se sníží jejich počet o 150, ale vzniknou místa pro techniky, kteří budou linky udržovat v provozu. Bude to kvalifikovanější práce. To je cesta, jak zvyšovat produktivitu práce a přitom lidi nesedřít,“ poznamenává generální ředitel.

Víc než 90 procent produkce Saar Gummi Czech jsou těsnění pro dveře a kufry osobních aut. Těsnění odebírají špičkové evropské automobilky, jako je skupina Volkswagen, BMW, Daimler-Mercedes, Ford nebo PSA. Loni firma zvýšila tržby o 12 procent na 3,8 miliardy korun. Růstu pomohly dodávky pro Škodu Kodiaq, Audi Q2 nebo Citroen C3. Letos má produkce překročit 4 miliardy korun.

„Pro některé nové modely děláme i vývoj těsnění a pak je i soutěžíme. Jsme spolehliví, máme přiměřenou kvalitu a je to také o ceně,“ komentuje úspěch červenokostelecké firmy její šéf.

Podle Jana Tichého pomáhají firmě uspět inovace: „V minulých letech jsme jako téměř jediní dělali variabilní těsnění, které nemá konstantní průřez. V rohu dveří je jiný, díky tomu se dveře lehčeji zavírají. To už se někteří naučili, ale připravujeme odlehčené těsnění dveří. Ušetřený kilogram váhy je pro automobilky důležitý, každá úspora hmotnosti auta znamená nižší emise.“

Těsnění dveří nebo kufru z této tuzemské společnosti slouží ve čtvrtině aut vyrobených v Evropě. Firma by chtěla během čtyř let posílit svou pozici na evropském trhu a dodávat těsnění dokonce do třetiny aut produkovaných na starém kontinentu.