Bývalý pivovar přestane hyzdit Vary, nový majitel plánuje bytový komplex

„Náš optimistický názor je, že by za pět let mohlo být hotovo,“ tvrdí sebevědomě podnikatel.

Uvědomujete si, že jste koupil třetí největší ostudu v Karlových Varech?

Ano. Bohužel, na tento areál pivovaru, který se v minulosti proslavil výrobou piva Karlsbader, byl dlouhá léta smutný pohled.

A přesto jste šel do koupi absolutně vybydleného objektu?

Ano. Šli jsme do toho, protože jsme viděli potenciál toho místa. Jednali jsme o tom už dlouho, zvažovali jsme, co nám projekt přinese a co to bude stát. Ve finále jsme dospěli k názoru, že bychom z areálu pivovaru mohli v budoucnu udělat velice krásné místo.

Jak vzdálená ta budoucnost je?

Když jsme objekt koupili, začali jsme výběrovým řízením na architekta. Přihlásilo se nám pět studií. Nakonec s námi zůstala architektonická kancelář z Brna. Mladá společnost, jejíž zaměstnanci dlouhá léta působili ve Vídni a teď se osamostatnili. Mají obrovské zkušenosti s moderními urbanistickými projekty, protože ve Vídni dělali zakázky pro město. Právě kvůli těmto zkušenostem jsme brněnskou kancelář vybrali.

Alisher Kasymov Karlovarský podnikatel pochází z Kyrgyzstánu. Je mu 39 let.

V Karlových Varech podniká již od roku 2003.

V současnosti je spolumajitelem a jednatelem společnosti Central Management Agency s.r.o., která stojí za řadou úspěšných lokálních projektů, jimiž jsou např. tenisový areál TC GEJÍZPARK, mezinárodní střední škola Carslbad International School internátního typu, hotel Villa Ritter s unikátním detoxikačním programem nebo znovuobnovená restaurace Malé Versailles, která v anketě Stavby Karlovarského kraje získala za rok 2017 nejvyšší ocenění.

Kdy myslíte, že by se na projektu mohlo začít pracovat?

Již jsme se pustili do příprav. Začali jsme projektovat a připravujeme podklady pro územní řízení. Předpokládáme, že do konce roku bychom je předali úřadům. Jednáme s potencionálními subjekty, které by tam chtěly umístit své provozovny. Zájem projevil jeden z obchodních řetězců působících v České republice. I tento fakt nás přesvědčuje o tom, že tento projekt má smysl. Jednáme ještě s dalšími pěti či šesti firmami, které by mohly malé obchodní centrum zaplnit. Celý náš projekt je ale bytovým komplexem, obchodně chceme využít jen přízemní prostory některých objektů. Myslím si, že podoba, kterou jsme zvolili, se nejlépe hodí ke stávající zástavbě v okolí pivovaru.

Znamená to tedy, že původní objekty pivovaru čeká demolice?

Tam nic nezbylo. A to, co zbylo, je v katastrofálním stavu.

Nemáte problémy s památkáři?

Ještě předtím, než jsme areál koupili, byla vydána stanoviska, podle kterých nikdo nemá s demolicí stávajících objektů problém. Samozřejmě budeme nadále spolupracovat i s památkáři, jejichž názor a stanoviska jsou pro nás vždy důležitá, ať pracujeme na jakémkoli projektu. Chceme ale brát v úvahu i názor samotných lidí, kteří v dané lokalitě žijí, aby se podařilo projekt do daného území opravdu dobře zasadit.

Není trochu riskantní v současné době, kdy je v Karlových Varech spousta nevyužitých bytů, budovat bytový komplex?

Od doby panelové výstavby nikdo tak velký projekt v Karlových Varech nerealizoval. Proto předpokládáme, že se najde dost lidí, kteří budou mít zájem byty koupit. Počítáme s cenou na místním bytovém trhu zcela obvyklou, která by měla být dosažitelná pro široký okruh veřejnosti. S ohledem na současný vývoj hypotečních úvěrů chceme myslet i na ty, jejichž finanční možnosti by jim dovolily zajímat se jen o nájemní byty. Rádi bychom například mladým rodinám nabízeli takzvané startovací nájmy s delší dobou trvání. Chceme ale postavit nejen samotné bytové objekty, ale i zázemí pro ně. Vedle malého obchodního centra to bude například i školka. A samotné byty budou energeticky méně náročné, což znamená, že jejich provoz nebude stát tolik. Chceme, uvidíme, jestli se nám povede vybudovat samostatný areál.

Takže taková čtvrť ve čtvrti?

Přesně tak. Lákadlem má být právě dostupnost veškerého zázemí.

Kolik bytů by mělo vzniknout?

Podle současné varianty 250. To ale neznamená, že budeme stavět všechny najednou. Projekt je rozdělený na několik etap. Nejdřív je ale zapotřebí zbourat chátrající objekty a vše připravit pro budoucí výstavbu. To bude krok číslo jedna. Pak přijdou na řadu dva objekty s komerčním využitím. A nad nimi vzniknou první byty, které budeme prodávat.

Máte představu, kdy by mohl projekt definitivně skončit?

Zatím jsme nerealizovali stavbu tak mohutného rozsahu. Bude samozřejmě záležet na poptávce. Náš optimistický předpoklad je, že do pěti let by celý areál mohl stát. Záleží ale také i na postupu úřadů. Doufáme i v maximálně možnou podporu města.

Nebojíte se trochu toho, že zájem lidí nebude takový, jaký předpokládáte, a pozemek nakonec zůstane ležet ladem?

Myslím si, že nic takového se nestane. Část bytů je už dokonce nyní zamluvena dopředu.

Jsou potencionálními kupci Rusové, nebo i Češi?

My jsme nikdy nedělali byznys pro určitou klientelu. To v dnešní době není produktivní a s tím musíte počítat při všech projektech. Každý náš dosavadní projekt byl určen obyvatelům Karlových Varů nebo jim vždy nějak prospíval, například vytvořením pracovních míst. Projekt obnovy areálu pivovaru do této filozofie také zapadá. Například byt o přibližné výměře 60 metrů čtverečních by měl vycházet na nějaké dva miliony korun, což je dnes na Karlovy Vary normální cena. A za kvalitu služeb, které chceme nabídnout, je tato cena odpovídající.

Projektů máte v Karlových Varech více. Jak do nich zapadá pivovar?

Jsme manažerská firma, která se nezaměřuje jen na jeden sektor ekonomiky. Organizujeme a realizujeme rozmanité projekty podle obchodních příležitostí a aktuální poptávky na trhu. To znamená, že připravíme projekt, který nabídneme investorům, a pak pro ně zajišťujeme veškerý servis.

A kdo bude investorem?

Jednáme s několika bankami, které o něj projevily zájem. Věříme, že vložené investice se určitě vrátí, a to i ve spokojenosti lidí.