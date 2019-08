Rytiny v Českém ráji byly pravé, posílají lidé CHKO fotky zničené skály

„Je to jako hodit dlažební kostkou do Chrámu svatého Víta. Nehoráznost. Každý, kdo do skály vyryje nápis, skále zkrátí její život. Něco, co vznikalo miliony let, dokážou zničit za pár hodin,“ zlobí se Jiří Klápště, šéf CHKO Český ráj.

Autory nápisu s názvem svého instagramového profilu je dvojice blogerů, kteří o sobě tvrdí, že jsou „influenceři, inspireři a networkeři“. Na instagramu však zpravidla sdílí motivační citáty a jiná moudra. Poté, co je MF DNES kontaktovala, se snažili existenci nápisů zpochybnit.

„Cestujeme a chováme se vždy pokorně a kdo měl důvod naše stránky zlikvidovat, nevíme,“ odpověděla žena krátce předtím, než ze sociálních sítí zmizel její profil, profil jejího manžela i jejich společné firmy. Naznačovala tak, že se kdosi dvojici naboural do instagramového účtu a fotografii upravil a sdílel jejich jménem.

Řada lidí soudila, že jde o fotomontáž. Další naopak na facebookové stránky CHKO Český ráj, která na případ upozornila, umístili fotografie, podle nichž rytina v Příhrazech skutečně byla.

Teď je místo ní ještě hlubší vyrytá plocha. V několik centimetrů hluboké prohlubni se bude držet voda, ta bude při působení mrazu a slunce dál skálu ničit.

„Následné zahlazování hluboce rytého nápisu zbroušením povrchu mi připomíná pár dní starou kauzu graffiti na Karlově mostě. Problematické je i samo místo, geomorfologicky velmi hodnotné, stranou frekventovaných cest. Zvyšující se návštěvnickou zátěž tu dokládají přibývající a prohlubující se prošlapy, ale i nové nápisy a kresby v nejbližším okolí,“ upřesnil archeolog a specialista na výzkum historických petroglyfů a graffiti Petr Jenč.

CHKO Český ráj je ve svém vyjádření ještě ostřejší. Čin manželské dvojice označila za stupidní exhibici.

„Někteří z nás v honbě za lajky na sociálních sítích nebo v domnění, že to ocení budoucí generace, ryjí svoje podpisy do pískovcových skal. Ti extra arogantní či extra hloupí se u svých výtvorů vyfotí a dopíší srdceryvný příběh o svém dobrodružství. A právě důkaz o takové hlouposti se nám dostal do rukou.“ glosoval vedoucí Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště.

Příhrazské skály patří k nejvíce navštěvovaným oblastem v Českém ráji. Zároveň jsou velmi zatížení novodobým vandalismem.

„Příhrazské skály a zde zejména konkrétně Drábské světničky jsou turisticky velmi exponované. Předpokládáme, že jen hrad Drábské světničky navštíví ročně přibližně 50 tisíc turistů. V měřítku celého Českého ráje však evidujeme za stejnou dobu stovky až jednotky tisíc nových nápisů ve skále,“ doplnil Petr Jenč.

Kvůli rytinám do skal už ochranáři v nejohroženějších lokalitách odstraňují spolu s odpadky, i klacíky, kterými se do skal nejčastěji ryje.