Po Vysočině už tři týdny běhá ochočený rys, na Žďársku utekl majiteli

Před pár dny zavítalo zvíře až na dvůr stavení v Jitkově na Havlíčkobrodsku, kde jej ale před příjezdem chovatele vyplašil pes. „Poslední stopu máme ze soboty 9. listopadu, kdy Monty přišel u České Bělé k lidem, kteří měli v přírodě rozdělaný oheň. Bohužel, než jsem stačil na místo dojet, byl Monty pryč,“ konstatoval majitel rysa Roman Kreizl.



Ten žije u Holic na Pardubicku, kde chová kromě rysů také lvy, tygry, levharty, pumy americké, karakaly nebo servaly. Ochočená zvířata nabízí ke komerčním účelům, třeba pro focení v přírodě. Podle majitele rysa ale říjnový útěk Montyho s žádným komerčním focením v terénu nesouvisí.



„Byli jsme na návštěvě a Monty se při procházce lekl cyklistů, kteří přijeli zezadu, ani my jsme o nich nevěděli. Byl zvyklý chodit běžně ven na procházky, cestovat s námi autem, je ochočený, zvyklý na lidi,“ popsal Roman Kreizl.

Tvrdí, že se mu nikdy v minulosti nestalo, že by nějaký jeho svěřenec takto utekl a ztratil se. Rys podle něj neumí lovit, za lidmi tedy míří hlavně kvůli potravě. „Vybírá si spíše odlehlejší místa, v Jitkově si zvolil stavení mimo obec, teď u České Bělé také zamířil za lidmi v přírodě. Do zástavby si netroufne,“ uvedl Roman Kreizl.

Dokud šelma nezačne lovit, není podle myslivců nebezpečná

Při pátrání zkoušel chovatel použít i stopařského psa, problémem však je, že rys se psa bojí a uteče před ním.

O výskytu šelmy na Vysočině vědí i myslivci. „Majitelé u nás sháněli odchytovou klec, která se používá na divočáky, s tím, že by chtěli rysa zkusit nalákat na žrádlo právě do ní. To by ale museli znát konkrétní místo, kde se zvíře zrovna pohybuje, a také zvolit menší klec, než máme my - tu musí nést tak tři lidé, jak je těžká,“ vysvětlil Oldřich Sedlář z Mysliveckého sdružení Žďárské vrchy.

Dokud podle něj šelma nezačne lovit, nepředstavuje pro volně žijící zvěř výrazné nebezpečí.

„Zvěř rysa z přírody nezná, takže by z něj být stresovaná neměla. Horší by to bylo, pokud začne šelma lovit. I když je ochočená, tak v genech lov samozřejmě zakódovaný má, a když bude hladová, což po třech týdnech na svobodě už jistě je, může k tomu dojít. Popravdě si neumím představit, že by po celou tu dobu, co je na útěku, byla bez potravy. Buď ten rys našel nějakou mršinu, nebo už něco chytil,“ míní Oldřich Sedlář.

Ochránci před rysem varují: není plachý a lidí se nebojí

Právě v nalákání Montyho na potravu doufá i jeho chovatel. „Pokud by na něj někdo narazil, bylo by ideální zdržet jej na místě právě prostřednictvím jídla. A samozřejmě ihned zavolat na naše telefonní číslo 737 918 866, případně na policii, která o všem ví a bude nás informovat,“ požádal o spolupráci veřejnosti Roman Kreizl.



Obavy o Montyho má hlavně kvůli rušné silnici, která Českou Bělou vede.

O výskytu ostrovida v kraji vědí rovněž ochranáři. Ti veřejnost zrazují od případné snahy zvíře na vlastní pěst odchytávat.

„Jedná se o ochočeného jedince, který v sobě nemá přirozenou plachost, a nebojí se tedy lidí. Zároveň už ale může být zvíře vystresované a hladové,“ vysvětlil Václav Hlaváč, ředitel Správy chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Dodal také, že je velkou nezodpovědností chovatele, že nezajistil podmínky tak, aby zvíře nemohlo uprchnout.

Rys ostrovid se podle ochranářů na Vysočině běžně nevyskytuje, stálá populace tu není. Občas je však zaznamenán pohyb jedinců, kteří ale krajem pouze migrují, například z jihu Čech.