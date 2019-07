Muzeum představí historii výroby hedvábí na Rýmařovsku v minulém století

„Chtěli jsme původní halu přípravny zachovat co nejvíc autentickou. Opravila se světla, očistila skla, v zadní části lidé mohou vidět původní stěny. Výroba látek zde fungovala do konce 80. let,“ uvedla ředitelka Muzea Rýmařov Růžena Zapletalová.

Prostor, kde po roce 1910 začínal proces vzniku místních brokátů, zaplnily cívkovnice, snovačka, stavy či žakárové stroje.

K vidění je tam i odpadní materiál, který při výrobě látek vznikal. „Pásy, které se z okrajů látek odřezávaly, lidé doma často využívali třeba k pletení podsedáků. A nosili si domů i zbytky látek a šili z nich nákupní tašky,“ popsal historik muzea Michal Vyhlídal.

V nové expozici se návštěvníci dozvědí, jak se tká, co je osnova, co je útek nebo jak funguje žakárový stroj. Vybavená je starými textilními stroji, které skutečně v Rýmařově svého času látky vyráběly. To všechno za tlumených zvuků současné výroby brokátu a klepání žakárových strojů, neboť externí expozice muzea je přímo v rýmařovské textilce.

„Počátky textilní výroby jsou na Rýmařovsku spjaté se jmény Flemmichů a Schielů, po válce se jejich výroby spojily v Hedvu. Bratři Schielové hedvábnický podnik měli právě tady,“ upřesnil Vyhlídal.

Nová část výrazně rozšíří již stávající expozici o dějinách hedvábnictví v Rýmařově. Ta nabízí například návštěvu prodejny kravat z 20. let minulého století s původními vzorníky po Schielech i nábytkem ve stylu art deco, který je kulturní památkou.

Slavnostní otevření rozšířené trasy se plánuje na 13. července. V tento den, 13. srpna, 27. srpna a 10. září bude možné v doprovodu průvodce nahlédnout i do současné rýmařovské tkalcovny látek, a to vždy v deset dopoledne a ve dvě odpoledne.