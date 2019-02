Místo nákupní zóny bude v Rychnově více bytů, sídliště chce i zeleň

Měl to být velký obchodní ráj, plocha zhruba 28 tisíc čtverečních metrů vedle sídliště Mírová v Rychnově nad Kněžnou se měla podle stále ještě platného územního plánu v budoucnu proměnit ve velkou obchodní zónu. Městem kolovaly zvěsti, že se do ní chystá Obi a další velké řetězce.

Proti tomu se však postavili obyvatelé přilehlého sídliště a radnice jim dala alespoň částečně za pravdu a v prosinci 2017 začala připravovat změnu územního plánu, který má plochu pro obchody výrazně zredukovat.

Návrh územní studie, jež definuje podobu lokality, se objevil na podzim těsně před komunálními volbami a opět vzbudil mezi místními rozporuplné pocity. Plochu pro obchody sice zmenšil zhruba na čtvrtinu, ale části lidí ze sídliště se i nadále nelíbí, že na místě současné louky vzniknou prodejny.



„Jsem pro zachování co nejvíce zeleně. Místo obchodů, by se mohly opravovat a budovat dětská hřiště u sídlišť. Jedno velké v parku je opravdu málo. Další obchoďáky tu nejsou potřeba,“ myslí si Lucie Nerudová, která bydlí na sousedním sídlišti.

Proti novým obchodům je i bývalý rychnovský zastupitel za ANO Pavel Kunc, který provozuje u Starého náměstí prodejnu sportovních potřeb. Byl to právě on, kdo vznesl oficiální požadavek na změny v lokalitě Mírová při projednávání úprav územního plánu.

„Rychnov potřebuje bytovou výstavbu s odpovídajícím parkováním a na to navazující odpočinkové zóny. Na sídlišti Mírová je parkování dlouhodobě nedostatečné. Vznik jakékoliv nákupní zóny v tomto místě považuji za nešťastný,“ uvedl tehdy k záměrům developerů. Stejný názor má i nyní.

Redukce obchodních ploch je podle něj nedostatečná: „Doufám, že docílíme toho, že už tam žádný obchoďák nebude. Budeme bojovat za to, aby tam nic nebylo. Jestli se v tom bude pokračovat, uděláme nějakou podpisovou akci.“

Změna územního plánu je zatím ve fázi před veřejným projednáním. Kromě změn v lokalitě Mírová jsou v ní třeba další rozšíření nádraží v Lipovce nebo úpravy v areálu kasáren, kde se zmenší plocha pro občanskou vybavenost a vznikne prostor pro stavbu bytového domu. Paralelně město připravuje také územní studii na Mírové, která má podrobněji definovat, jak má lokalita vypadat.

„Studie má přímou souvislost se změnou územního plánu číslo dvě. Ověřila, jak by to v tom území mohlo být rozmístěné a na základě toho se udělá změna územního plánu. Rozkreslení těch domů však není dogma. Územní plán rozčlení ty plochy, ale umístění v nich může být nakonec i jiné,“ vysvětluje Jiří Brandejs, vedoucí rychnovského oddělení silničního úřadu a úřadu územního plánování.

Opět je to o nás bez nás

Územní studie navrhla zmenšit prostor pro obchodní centra zhruba na čtvrtinu. Měly by stát zrcadlově k prodejně Billa ve spodní části louky. Uprostřed má vzniknout několik bytových domů a těsně pod teplárnou restaurace, parkovací dům, jezírko a městská bytovka.

„Město má zájem postavit bytový dům v horní části, kde má pozemky,“ potvrzuje Brandejs. Další parcely patří soukromým vlastníkům. Radnice představila návrhy na podzim na svých webových stránkách. Lidem ze sídliště však vadí, že s nimi předtím záměr nekonzultovala.

„Obchodní centrum zhorší dopravní situaci v celé lokalitě. Naopak jako dobrý nápad hodnotíme parkovací dům a vodní plochu. Jenže opět je to o nás bez nás. To nestojíme vedení města za to, aby se nás zeptali, aby uspořádali nějaký diskuzní panel, kde by se obyvatelé sídliště mohli vyjádřit? Co asi dokážeme prosadit proti zpracované územní studii?“ zlobí se správce facebookového profilu Žijeme na Mírové, který je nyní jediným místem, kde lze studii najít.

Z městského webu totiž zmizela. Lhůta pro připomínky veřejnosti skončila 15. listopadu, pak všechny podklady putovaly na krajský úřad k vyjádření.

„Skončilo projednání s veřejností, proto jsme to z webu stáhli,“ vysvětluje Pavlína Ciranová, která má územní plánování v Rychnově na starosti.

Veřejné projednávání bude na jaře

Úředníci se nyní musejí vypořádat s námitkami lidí i dalších úřadů, mezi nimi i s novou peticí. Zatímco v minulosti ji na internetu podepsalo jen 64 lidí, nyní už dorazily podpisové archy se zhruba čtyřmi stovkami podpisů, ale asi polovina z nich je neplatných. Podle Ciranové si však lidé stěžují na něco, co se ve skutečnosti nenavrhuje.

„Petice tvrdí, že teď je tam zeleň a budou tam obchody. Tak to ale není. V územním plánu není zeleň, je tam občanská vybavenost,“ upozorňuje Ciranová.



Veřejné projednání dokumentu se plánuje na duben či květen. Mezitím se však od projektu obchodního parku developera Traxial začínají distancovat možní nájemníci. Jedním z nich měl být Kik, který kvůli odporu veřejnosti zvažuje jinou lokalitu.

„V tuto chvíli je projekt výstavby nového obchodního parku zastaven a nijak se nerozvíjí. Pokud bude obnoven a akceptován i místními obyvateli, rádi se k němu opět připojíme. Je ale také možné, že budeme osloveni jiným pronajímatelem a prodejnu v Rychnově nad Kněžnou budeme řešit zcela jinak,“ říká mediální zástupce firmy Jakub Koutek.