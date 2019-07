V opraveném Husovickém tunelu v Brně bude nově úsekové měření

Až se v Brně po prázdninách otevře opravený Husovický tunel, čeká na řidiče kromě několika vylepšení v podobě osvětlení, značek nebo vzduchotechniky i jedno nemilé překvapení.

Podle zjištění MF DNES tam totiž technici nainstalují kamery na úsekové měření rychlosti. Husovický tunel se tak stane prvním místem v Brně, kde si řidiči můžou díky této technologii vysloužit pokutu.

Radar je přitom součástí takzvaného systému na detekci přepravy nebezpečných látek – další novinky, která v Brně zatím nikde není.

„Kamery mají vysoké rozlišení a pohlídají, že auto, které veze nebezpečný náklad (označené oranžovou tabulkou, pozn. red.), z tunelu i vyjelo a nezůstalo uvnitř. A kromě toho dokážou měřit i úsekovou rychlost,“ potvrdil ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) David Fiala.

Kdy přesně začne radar fungovat, zatím není jasné. „Diskusi s policií a městem otevřeme, až se tunel v září zprovozní. Princip je jasný. Když tam řidiči zpomalí, zvýší se tím bezpečnost provozu, proto měření podporujeme. Pokud město projeví zájem, určitě to nebudeme blokovat,“ dodal Fiala.

A vedení Brna se nápadu nebrání. Podle náměstka primátorky Roberta Kerndla (ODS) se nejdříve setkají se zástupci odboru dopravy a policie, pak situaci vyhodnotí.

Zároveň prozradil, že Brno se úsekové měření chystá nasadit i na další místa. Už dva roky má k dispozici analýzu, která vznikla ještě za minulého vedení a pro tuto technologii vytipovala devět ulic. Teď jsou ve hře tři lokality. „Bavíme se o ulicích Olomoucká, Jihlavská a Sportovní, kde bychom v první etapě úsekové měření vyzkoušeli. Zatím je to však na úrovni debaty,“ podotkl Kerndl.

Paradoxní je, že právě ve Sportovní ulici jsou kamery pro úsekové měření už několik let nainstalované, nikdy však pro tento účel naostro nesloužily.

Kamery na nejvytíženější ulice plánují i další města

Asi nejznámějším jihomoravským městem, kde řidiči musí dát nohu z plynu, jsou Pohořelice. Kromě klasického radaru ve Vídeňské ulici mají od roku 2013 i úsekový ve Znojemské ulici. Z něj za minulý rok evidují 1 100 přestupků, jež do městské kasy přinesly 613 tisíc korun.

Teď přibude další. „V Brněnské ulici chceme úsekový radar spustit v září či v říjnu. Jde o rovnou dlouhou silnici s několika přechody,“ řekl starosta Miroslav Novák (ODS).

Pohořelice budou vyřizovat i pokuty z nově nainstalovaných kamer na provizorním mostě přes novomlýnské nádrže. Úřad se tak musí připravit na administrativní nápor. „Očekáváme, že tam bude hodně přestupků řidičů ze zahraničí, u nichž je vymáhání pokut náročné,“ dodal starosta.

Úsekové radary se brzy objeví i jinde v kraji. Ve Znojmě hned dva. „Na konci prázdnin začneme v Kasárnách, což je první část při příjezdu od Prahy. Následovat bude Evropská ulice, tedy výpadovka na Vídeň. Aktuálně probíhá výběrové řízení na software,“ uvedla mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková.

Úsekové měření v kraji Systém, který neměří rychlost jako radar v jediném místě, ale automaticky ji počítá podle toho, v jakém čase projede auto mezi dvěma kamerami, už mají ve Slavkově u Brna, v Pohořelicích, Židlochovicích, Žarošicích i dalších obcích v okolí Kyjova. Nově se kamery objevily i na provizorním mostě přes novomlýnské nádrže, kde se jezdí 20 km/h. Úsekové měření aktuálně plánují ve Znojmě v městské části Kasárna a v Evropské ulici. Padesátku budou kamery hlídat také ve Vyškově v Brněnské ulici. Druhý úsekový radar přibude v Pohořelicích, kromě Znojemské také v Brněnské ulici. V Břeclavi radary změří limitní rychlost 70 km/h na silnici I/55 směrem na Hodonín.

V Břeclavi zatím řidiče hlídá stacionární radar ve směru na Valtice. Úsekové měření se chystá na výjezdu z města směrem na Hodonín na silnici I/55. „Předpokládáme, že ho spustíme v půli příštího roku. Jde o frekventovanou křižovatku, kterou tvoří sjezd a nájezd na dálnici na Bratislavu. Několikatýdenní měření rychlosti ukázalo, že řidiči tu nedodržují maximální povolenou sedmdesátku,“ poznamenal mluvčí břeclavské radnice Jiří Holobrádek.

Také Vyškov chystá už na podzim novinku v Brněnské ulici, nejfrekventovanější silnici ve městě. „Zvažujeme i další místa na hlavních trasách, ale nejdříve vyzkoušíme, jak to bude fungovat,“ sdělil vedoucí odboru dopravy Petr Buchta.

Už třetím rokem má na kraji města úsekový radar i Slavkov u Brna. „Loni jsme řešili asi 19 tisíc přestupků a na pokutách jsme vybrali přibližně deset milionů korun. Peníze směřují do investic, zejména do oprav chodníků a silnic,“ podotkla mluvčí Slavkova Veronika Slámová. Města však peníze vybrané z pokut investují třeba i do dopravních hřišť či koupališť, jako to udělaly například Rosice na Brněnsku.