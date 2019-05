Zámeckému rybníku ve tvaru trojzubce chybí voda, Holešov chystá obnovu

„Zásadní problém je, že v řece Rusavě, která rybník napájí, teče v posledních letech čím dál méně vody. Ta sem navíc přitéká z Dobrotic dlouhým mlýnským náhonem, který potřebuje celkovou rekonstrukci,“ upozornil holešovský starosta Rudolf Seifert.

Náhon původně přiváděl vodu k dnes již nefunkčním mlýnům ve městě a okolí. V současnosti vede přes městské i soukromé pozemky, ale z opotřebovaného koryta voda mizí. V zimním období navíc kvůli mrazům několik týdnů do zámeckého rybníka nic neteče.

Rybáři, kteří se o vodu pomáhají starat, letos na přelomu dubna a května zaznamenali značný úhyn kaprů.

„Mohlo to být okolo stovky kusů. Mrtvé ryby vyplouvaly na hladinu postupně, denně jsme odstraňovali okolo pěti ryb. Je to vůbec poprvé, co se něco takového v zámeckém areálu stalo,“ zmínil jednatel holešovského rybářského spolku Radim Kögler.

Podle něj je ale možné, že ryby uhynuly kvůli virovému onemocnění, nedostatek vody a kyslíku k tomu však mohl přispět.

Město chce mít ještě letos zpracovaný projekt, který napoví, jaké stavební práce budou v rybníku i náhonu zapotřebí.

„Počítáme s tím, že práce budeme dělat po etapách, mohou se klidně protáhnout na deset let. Bavíme se totiž o mnoha desítkách milionů,“ podotkl Seifert s tím, že Holešov bude chtít na projekt získat dotační peníze.