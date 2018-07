Obejít rybník kolem dokola? Brod zvažuje chodník na vodní hladině

Vedení města si v uplynulých týdnech nechalo vypracovat hned dvě studie. Zajímá ho, jak co nejvíc okolí rybníka vylepšit, ale zároveň zachovat atmosféru pohodového relaxačního místa.

„Zatím to není žádný záměr. Je to jen jakási idea, co by s touto lokalitou mohlo do budoucna být. Opravdu jen nápady, o nichž se v příštím volebním období může bavit nově zvolené zastupitelstvo. Bude-li o to mít zájem, bude mít k dispozici soubor nápadů, o kterých bude možné diskutovat,“ předesílá místostarosta Libor Honzárek.

Jednu ze studií označuje radnice za „extenzivní“, druhou za „intenzivní“. To také nejlépe popisuje, jak moc by se podle nich okolí Cihláře proměnilo. Studie zpracoval pražský architekt Tomáš Beneš a už je stihly projednat a schválit výbory pro územní plán a rozvoj města i pro životní prostředí.

Síť cyklostezek či místo pro slunění

Extenzivní varianta navrhuje doplnění lokality spíše drobnějšími objekty. Podél Chotěbořské ulice by měla vzniknout pláž doplněná o dva altánky. Poblíž hráze by mohla být venkovní posilovna. Stávající pěšiny kolem rybníka by pak mohly nahradit cyklostezky.

Síť cyklostezek studie navrhuje i na druhé straně obchvatu, ve svahu mezi koupalištěm a Reynkovou ulicí. Vejít by se sem mohlo i menší hřiště.

Varianta intenzivní jde o něco dál. Pro ni je stěžejním objektem takzvaná slunírna. Tou by měla být dřevěná plošina, která by zasahovala nad východní část rybníka a byla by doplňkem pláže.

„V severní části je navržena zábavná terénní běžecká trasa, v jižní části zpevněná plocha s přípojkami pro sezonní bar, altány a venkovní posilovna,“ popisuje další detaily zápis ze zasedání výboru pro životní prostředí.

Zajímavostí je, že tato studie řeší už několikáté umístění chystaného skateparku. Tentokrát ho vkládá do svahu mezi koupaliště a Reynkovu ulici. „Asi tisíc metrů čtverečních by se tam na něj našlo,“ přikyvuje Honzárek.

Ještě na sklonku jara se přitom hovořilo o vybudování skateparku přímo v areálu koupaliště. „Potom ale ve vedení města převládl názor, že bychom areál měli nechat volný pro rozvoj koupaliště a zachovat i parkovací místa, o něž bychom skateparkem přišli,“ vysvětlil místostarosta.

Pro umístění skateparku je nyní z pohledu radnice nejvhodnější pozemek nad koupalištěm. „Se zástupci skate komunity už jsme to probírali a nemají výhrady. Je to místo dostatečně daleko od obydlí i od relaxujících lidí na koupališti, jezdci na skateboardech by tak neměli nikoho rušit,“ poznamenal Libor Honzárek.

Oplocené pozemky dosahují až k vodě

V úvahách mnohých členů vedení města je i snaha více zprůchodnit nejbližší okolí Cihláře. „Možnost obejít rybník dokola by výrazně zvedla jeho atraktivitu,“ shodli se členové výboru pro životní prostředí, který řídí radní Tomáš Hermann.

Obejít Cihlář kolem dokola už mnoho desítek let nejde. Na jeho západní a severní straně je totiž areál technických služeb a zahrádkářské kolonie. Oplocené pozemky tu dosahují až k vodě a mezi soukromými zahradami není téměř žádný volný prostor.

Přesto výbor pro životní prostředí jednoznačně doporučuje prověřit možnosti, jak průchodnost zajistit.

„V žádném případě ale nechceme nikterak omezit soukromé vlastnictví pozemků a zahrádek,“ zdůraznil Honzárek.

Jedním z nápadů, nad nímž radnice v této souvislosti přemýšlí, je chodník po vodní hladině. Když nejde rybník obejít po souši, mohlo by okolo zahrádek vést dřevěné molo. Po něm by lidé obešli nejen zahrádky, ale hlavně se po něm dostali podél západní a severní strany vodní plochy.