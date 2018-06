Muž skákal oběti po hlavě, za pokus o vraždu mu hrozí 18 let ve vězení

Kolem stáli lidé, nikdo ale nezasáhl. Agresora odtáhli až v momentě, kdy už nohou útočil na bezvládně ležícího sedmadvacetiletého muže.

Ten sice brutální útok přežil, ale s trvalými následky.



„Poškozený zůstal po útoku nehybně ležet v bezvědomí na zemi. Obžalovaný mu způsobil život ohrožující zranění. Ke smrti nedošlo jen díky včas poskytnuté lékařské pomoci a díky tomu, že dokonání skutku zabránila jiná osoba,“ uvedla státní zástupkyně Iva Plšková.

Muž se dnes pohybuje na vozíku

Po napadení utrpěl zbitý muž pohmoždění a krvácení do mozku nebo zlomeniny lebky. Dnes se po bytě pohybuje na vozíku. Nedokáže si sám dojít na toaletu, vykoupat se, není schopen se sám najíst nebo držet sklenici. Většinu dne tráví v posteli. Má narušenou psychiku, problémy s pamětí.

Obžalovaný tvrdí, že si nic z toho, co se odehrálo během loňské noci 23. září nepamatuje. Slavil prý s kamarády narozeniny v Dolním Hanychově. Neví ani, jak se dostal do centra města. U soudu se jen omluvil za to, co se stalo. Usvědčují jej kamerové záznamy i výpovědi svědků.

„Neměl jsem v úmyslu někoho zabít. Je mi to velice líto. Nevím ale, co se tam stalo. Registroval jsem až, jak mě někdo drží za rameno,“ řekl obžalovaný Stanislav Kolda.

Po činu ale utekl. „Ráno jsem si nebyl vědom toho, že jsem něco udělal,“ řekl. To, co se stalo mu údajně napsal kamarád na sociální síti. Týden nato si pro obžalovaného přišli policisté.

Svědek: Řekli jsme mu, že to pohnojil

Obžalovaný muže znal, pokládá jej za problémového člověka. Odmítá ale, že spolu byli ve sporu. „Vůbec nevím, proč jsem šel za ním do herny. Nedlužil mi peníze, ani jsem s ním neobchodoval.“

Něco jiného ale uvedl svědek. „Obžalovaný řekl, že mu poškozený dluží tři tisíce, proto za ním šel do hospody. Byl na něj kvůli těm penězům naštvaný,“ vypověděl svědek. „Za bundu ho vytáhl ven, dal mu několik facek a pak mu začal dupat na hlavu. To už jsme ho odtrhli. Všude byla krev, poškozený na zemi chroptěl. Řekli jsme mu, že to pohnojil. V tu chvíli utekl.“

„Pachatel tam měl asi pět kamarádů. Přišlo mi, že mohl normálně chodit, nijak se nepotácel,“ vypověděla barmanka z kasina. Zavolala záchranku v momentě, kdy ležel poškozený na zemi. „V tu chvíli jsem měla pocit, že konflikt začíná být kritický.“

Pojišťovna požaduje za léčebné výlohy poškozeného 400 tisíc korun, rodina postiženého chce milion korun.