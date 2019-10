Růžová kola brázdí i Jizerky, v Liberci už tolik netáhnou

„Mají dvacetiosmipalcová kola, dá se s nimi jezdit i po lesních cestách a oproti běžným městským růžovým kolům jsou lehčí. Mají také sedmistupňovou převodovku,“ říká koordinátorka sdílených kol Andrea Trojanová.

V současnosti jezdí po Jizerských horách pět sportovních kousků. Uživatelé je nejčastěji najdou na stadionu v Bedřichově nebo na Maliníku.

„Díky vysokému rámu je ocení spíše zkušenější uživatelé, cyklisté, kteří mají rádi svižnější jízdu. Kola zároveň mohou klidně vyrazit do lehčího terénu. Myslím, že Jizerky jsou na to ideální. Dá se vyjet na Novou louku, Gregorův kříž a dál na Hřebínek se zastávkou na Divé Máří. Ti zdatnější třeba dojedou na Smědavu nebo aspoň Knajpu,“ přibližuje Trojanová a zároveň přiznává, že zájem o sportovní speciály ještě nemá vyčíslený.

„Statistiky zatím nemáme, ale kola jezdí. Musíme již počítat s tím, že je počasí chladné. Až jejich provoz počasí nedovolí, stáhneme je a místo nich nasadíme ježdíky (malé plastové boby, pozn. red.).“

Zapůjčení kola umožňuje stejně jako v Liberci mobilní aplikace. Ani v horách však cyklista nedostane helmu. „Helmy doporučujeme ke kolům vlastní,“ doplňuje Trojanová, která budoucnost vidí v elektrokolech. „Velkým přáním by byla elektrokola v Jizerkách. Testujeme je v městském provozu, ale myslím, že do Jizerek by byla vhodná.“

V Liberci se kola půjčují o polovinu méně

Zatímco sportovní růžová kola vzbudila zájem a na sociálních sítích se lidé chlubí, kam až na nich dojeli, městská kola v Liberci zažívají útlum. Podle statistiky, kterou si nechal Liberec vypracovat, se zájem snížil o polovinu. Od dubna do června loňského roku měla Rekola 21 945 výpůjček, letos ve stejném období 11 734.

Nutno dodat, že Liberec už není jednou velkou odkládací zónou, ale rozdrobil se na několik mikrozón. Kritikům totiž vadila překážející, porůznu odložená kola.

„Je pravda, že zájem je menší. Vždy je to tak, že něco začne a zájem lidí o novinku je veliký. Každý to nové chce vyzkoušet. Pak časem nadšení logicky opadá. A po loňském roce, kdy se kola mohla odložit prakticky kdekoliv, mají lidé se zavedením nových mikrozón a parkovacích stojanů navíc pocit, že kola jsou pro ně méně dostupná,“ míní náměstek primátora Jiří Němeček.

Město proto přidá do ulic stojany. Němeček by však byl rád, aby sdílená kola v Liberci zůstala i v dalších letech. Co však radikálně odmítá, jsou sdílené koloběžky. „Ze zkušeností z ostatních měst víme, že koloběžky mají nižší životnost,“ zakončuje.