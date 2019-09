Samice nosorožce Růženka odjela do Švýcarska, čeká na ni nápadník Orys

Růženka do transportní bedny nastoupila během několika minut. Stačilo, aby u bedny stála její ošetřovatelka s pamlskem v ruce, v tomto případě s listovou zeleninou, a zavolala na ni jménem.

„V posledních týdnech jsme s Růženkou trénovali ranní oddělování od matky. Měla to už nacvičené, do bedny vstoupila za deset minut,“ pochvalovala si rychlý přesun zooložka Miroslava Palacká.

Na cestu do téměř 700 kilometrů vzdálené zoologické zahrady ve švýcarské Basileji ale nosorožčí slečna musela dostat mírná sedativa. „Máme s nimi dobrou zkušenost. Je to takový gel, který se aplikuje do čumáku. Udrží ji v klidu,“ vysvětlila zooložka.

Bednu s 1 300 kilogramů vážící Růženkou potom manipulátor odvezl k nákladnímu automobilu a naložil na korbu. „Převoz má na starosti transportní společnost Zoo Dvůr Králové, která má v této oblasti mnohaleté zkušenosti,“ podotkl mluvčí Zoologické a botanické zahrady města Plzně Martin Vobruba.

Růženka oslavila 5. února druhé narozeniny. Podle odborníků se právě po tomto věku nosorožci osamostatňují. Ať už jsou v přírodě, nebo v zoo.

„Nevíme přesně, kdy do nového domova dorazí. O průběhu cesty nás ale budou informovat a jsme zvědaví, jak Růženka zvládne vyložení. Zoo v Basileji má jeden z nejlepších pavilonů pro nosorožce indické v Evropě,“ řekl Vobruba a dodal, že právě z Basileje pochází otec Růženky, téměř patnáctiletý Baabuu.

Růženku, která má v plemenné knize i jméno Shakti, porodila v plzeňské zoo jedenáctiletá Manjula, původně z Berlína.

Chov nosorožců indických v Basileji je jedním z nejstarších a nejúspěšnějších v Evropě. Právě proto má tato zoo na starosti záchranný program EEP pro tento druh.

„Plzeňské zoo byli nosorožci darováni či deponováni z evropských zoo, které jsou členy Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií. Program EEP má svého koordinátora, který vede plemennou knihu a uděluje doporučení pro přesuny daného druhu mezi jednotlivými chovateli. Růženka bude proto do zoo v Basileji na doporučení koordinátora darována,“ vysvětlil mluvčí.

Ve třiceti zahradách po Evropě je v současnosti 39 samců a 37 samic nosorožce indického. V roce 2017 a 2018 se odehrálo pět porodů, letos se narodilo mládě jen ve francouzské zoo Beauval.

Tak vypadala Růženka, když jí byly necelé dva měsíce (2. 3. 2017)

VIDEO: Mládě nosorožce už mohou vidět návštěvníci zoo zblízka

Plzeňská zoo chová tento druh jako jediná v České republice. Patří mezi tři zahrady, která nosorožce rozmnožila.

První přišla do západočeské metropole z berlínského Tierparku v roce 2010 Manjula, tehdy jí byly dva roky. Dalším byl mnichovský rodák z východního Maďarska Beni. Ten ale po roce odcestoval do Chesteru. Vystřídal ho samec Baabuu, který se stal otcem dvou mláďat. Obě samičky porodila Manjula. První, dnes už pětiletá Maruška, žije ve Francii.

Kdy se plzeňská zahrada dočká dalšího přírůstku, zatím není jasné. Připuštění musí doporučit koordinátor EEP. „Samozřejmě je nutné počítat s tím, že samice je březí kolem 480 dní,“ uzavřel Vobruba.