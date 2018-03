Ženu zabil a hodil z balkonu. Vinil ji z konce svého vztahu, říká obžaloba

Dvaatřicetiletý Rumun ale tvrdí, že čin nespáchal. „Jsem nevinný člověk. Zatím se mi nic neprokázalo,“ hájí se obžalovaný.

Podle obžaloby zabil čtyřiadvacetiletou ženu zvlášť trýznivým způsobem a hrozí mu za to 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.

Rodina zavražděné ženy požaduje po obžalovaném za nemajetkovou újmu 1,7 milionu korun. Milion korun by měl dostat syn zavražděné ženy. „Byl bezprostředně přítomen útoku. Došlo tím k narušení psychického zdraví. Ovlivní to jeho zapojení do života,“ uvedla právní zmocněnkyně rodiny.

Příčinou smrti byl šok z nadměrné ztráty krve

Ženu podle obžaloby zavraždil 10. srpna 2016 v bytě ve Vaňurově ulici. K činu došlo mezi 22. a 23. hodinou. Obžaloba tvrdí, že Rumun zasadil čtyřiadvacetileté ženě několik bodných a řezných ran. Jedna z ran zasáhla srdce. „Příčinou smrti byl šok z nadměrné ztráty krve,“ řekl státní zástupce Martin Feřt.

Vražedná zbraň se nenašla, podle obžaloby šlo o ostrý hrotnatý nástroj s čepelí o délce přibližně deseti centimetrů.

Svědek později vypověděl, že viděl, jak někdo vyhazuje tělo balkonu ve zvýšeném přízemí. Vrah pak tělo podle obžaloby odnesl k řece a schoval je v servisní jímce. Policisté tělo našli dva dny po vraždě.

Obžalovaný u soudu tvrdil, že byl v té době asi kilometr od místa vraždy, ve Švermově ulici, kde bydlel u rodiny své bývalé přítelkyně.

Policisté však mají lano, které obžalovaný údajně použil ke spuštění těla. Našly se na něm stopy jeho DNA. „Nějaký pán mě požádal, abych mu pohlídal psa,“ vypověděl obžalovaný. Pak byl údajně doma.

Muž ženě prý vyhrožoval už dřív

V České republice žil čtyři roky. V době, kdy došlo k činu, odcestoval do Rumunska. Čtyři měsíce nato jej tam zadržela policie. Tvrdil, že se o vraždě dozvěděl až od policistů. Do své vlasti údajně odcestoval proto, že mu sestra psala o vážném zranění jejich matky. Údajně se později dozvěděl, že šlo o lest, aby se vrátil domů a založil rodinu.

Obžaloba tvrdí, že Rumun vinil zavražděnou ženu z rozpadu svého vztahu. Už dříve spolu měli konflikt. U soudu ale řekl, že si vše vyříkali. Od Ukrajinky také dostal SMS, aby jí přestal vyhrožovat, nebo se obrátí na policii. „Nikdy jsem jí nevyhrožoval. Byla to práce Moldavanů. Chtěli mě dostat před polici,“ tvrdil obžalovaný u soudu.

„Když jsem byla u dcery, hodil do okna kamínek. Dcera vyšla na balkon a hádali se. Říkal, aby se nestýkala s jeho přítelkyní. Bylo to týden před tím, než dcera zemřela,“ vypověděla matka zavražděné. Vychovává jejího syna.