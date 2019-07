Rumburk poslal svou nemocnici do insolvence, za pár týdnů možná skončí

„Vlak už nám ujel, na dva až tři roky bychom zastavili rozvoj města a nemáme žádné náznaky záchrany nemocnice. Nemůžeme zadlužit město bez jakékoli naděje, že zde zdravotní péče bude zachována,“ řekl místostarosta Jiří Pimpara (ODS).

Kromě loňské ztráty by město totiž v budoucnu muselo platit i letošní, která má být dalších 48 milionů korun. Rozčarování zastupitelů, podle kterých kraj dlouhodobě na Výběžek zapomíná, je tak velké, že začínají uvažovat o přechodu pod Liberecký kraj.

Podle zastupitelů město nedostalo od Krajské zdravotní (KZ), která v regionu spravuje pět největších nemocnic, garanci, že zdravotnické zařízení převezme, a kraj selhal, protože svoji akciovou společnost k zachování péče ve Výběžku nedonutil, naopak si nechá od KZ diktovat podmínky.

„KZ si asi neuvědomuje, že všichni pacienti budou směřovat do Děčína, který ten nápor personálně nezvládne. Není to vyhrožování, ale konstatování,“ nastínil v úterý možný černý scénář lékař rumburské nemocnice Petr Ondráček.

Rozhodnutí zastupitelů podle ředitele nemocnice Petra Dubravce znamená, že další fungování nemocnice je nejisté. Dál v provozu prý může být několik dní až několik týdnů.

„Musíme se rozhodnout, co bude dál. Fungovat by mohly ziskové ambulance, tedy gynekologická, oční, interna a možná i rentgen. Může se ale stát, že skončí celá nemocnice, rezervu na výplaty mezd máme na červenec,“ sdělil Dubravec. Ve hře jsou však i výpovědi zaměstnanců, někteří ji údajně už chystají.

Zastupitelé v úterý rozhodovali, aniž by znali jasné stanovisko KZ k možnému převzetí. KZ dlouhodobě tvrdí, že rozhodnout se může až na základě výsledků auditu, který měl být hotový 12. srpna. Nově by měl být dokončen do 20. července. Nicméně ani tento posun nezaručuje, že by KZ nemocnici převzala od září, jak z finančních důvodů požaduje město.

Na konci června přitom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po schůzce s vedením kraje, Rumburku, KZ i VZP řekl, že zastupitelé města potřebují podepsanou předběžnou garanci o převzetí nemocnice do 9. července a že KZ ji musí převzít.

„Pokud to Krajská zdravotní neudělá, tak je to na její odpovědnost a odpovědnost Ústeckého kraje, že nebude zajištěna péče o 55 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku,“ řekl Vojtěch s tím, že zdravotní pojišťovny jsou připraveny na takové úhrady, které by garantovaly provoz zařízení.

„Teď je to na Krajské zdravotní, aby nemocnici přebrala. My jsme jí na to vytvořili podmínky,“ sdělil po schůzce premiérAndrej Babiš (ANO).

Rumburk ani okolní města nemají peníze na podporu

Rumburk už není schopen svou nemocnici financovat a okolní města a obce nemají v rozpočtech peníze na její podporu. Radnice s vedením KZ vyjednává dlouhodobě, byť původně preferovala prodej jiným privátním společnostem.

Loni bylo v Rumburku hospitalizováno 5 260 pacientů z celého Výběžku a dalších 33 tisíc lidí ošetřily ambulance. Kvůli nejistotě posledních dvou let ovšem ze zdravotnického zařízení odešla řada lékařů a pacientů ubývá. Špitál tak nesplňuje dohody se zdravotními pojišťovnami. To je jeden z hlavních důvodů, proč ztráta nemocnice roste.

Kvůli dlouhodobé nejistotě poslala v úterý občanská iniciativa Zachraňme nemocnici v Rumburku na okresní státní zastupitelství v Děčíně trestní oznámení na zastupitelstvo kraje, KZ a zdravotní pojišťovnu VZP kvůli jejich jednání a průtahům při vzniku a řešení krizové situace zdravotní péče ve Šluknovském výběžku.

„Uvedené subjekty svým dlouhodobým jednáním způsobují závažné ohrožení zdraví a života 55 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku,“ řekl zakladatel občanské iniciativy Martin Horák.

Lidé v červenci demonstrovali za zachování provozu nemocnice v Rumburku: