Zadluženou Lužickou nemocnici Krajská zdravotní od Rumburku nepřevezme

„Poskytování zdravotní péče ve Šluknovském výběžku neshledává (představenstvo) jako udržitelné, a to ani v případě určitých okamžitých opatření a případného zúžení stávajícího rozsahu poskytování zdravotní péče,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák.

Spekulace o nových vyjednáváních se vyrojily po středeční návštěvě krajských radních v nemocnici.

„Nevím, jestli to někdo řekl. Já určitě neřekl, že jsou obnovena jednání. Rumburk musí nejprve přijít s nějakou žádostí,“ přiblížil hejtman kraje Oldřich Bubeníček (KSČM).

Kraj se s Rumburkem už jednou dohodl

Rumburská radnice hledá pro svou nemocnici, jejíž ztráta se letos odhaduje až na třicet milionů, strategického partnera již delší dobu. Podle hejtmana je právě zadlužení jeden z největších problémů.

„Je to akciová společnost, která má velké dluhy. Je otázka, zda by si město nechalo akciovou společnost s pohledávkami a kraj, potažmo Krajská zdravotní, by případně řešila pouze otázku samotné nemocnice,“ uvedl Bubeníček.

Kraj se již na převzetí zadlužené nemocnice před časem domluvil, ale ozvali se další zájemci. Městu se navíc zdálo, že kraj převzetí odkládá. Proto vypsalo tendr (o dohadech s převzetím jsme psali v článku Rumburk vypsal na koupi nemocnice tendr, protože kraj s převzetím otálí).

Převzetí za korunu a miliony na investice

Do tendru se původně přihlásily tři společnosti, zůstala ale jen Penta. Ta chtěla nemocnici koupit za korunu a od města žádala sto milionů korun na investice. Nakonec vycouvala také (více v článku O rumburskou nemocnici mají zájem tři společnosti. Kraj neměl zájem).

Rumburk chtěl proto obnovit jednání s krajem. Ten odmítl a místo toho zvažoval, že si Krajská zdravotní pronajme část nevyužitých prostor nemocnice, kde bude poskytovat jednodenní péči s indikační ambulancí.

„To, co bylo původně, abychom zaplatili za nemocnici, abychom tam investovali a abychom ještě převzali dluhy, které tam jsou, snad ani tehdy představitelé Rumburku nemysleli vážně,“ dodal Bubeníček.

„Představenstvo rozhodlo, že není v současné době možný návrat k původním podmínkám a není možné v současné době jednat ani o podmínkách nových,“ potvrdil Novák.