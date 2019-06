Nemocnici v Rumburku zachrání jen převzetí Krajskou zdravotní

„Pan premiér řekl, že udělali pro řešení situace maximum. Po dohodě s ministerstvem zdravotnictví jsou připraveni podepsat smlouvy se zdravotními pojišťovnami, aby zde zdravotní péče zůstala zachována, pokud Krajská zdravotní převezme aktiva špitálu a personál,“ řekl po schůzce náměstek ústeckého hejtmana Stanislav Rybák (KSČM).



„Rumburk ale nyní musí zaplatit ztrátu 52 milionů za minulý rok, aby nebyla vyhlášena insolvence nemocnice. Zastupitelstvo města ukázalo, že vůle k tomu je a jednání pak budou pokračovat,“ dodal Rybák.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) byl ve svém vyjádření pro ČTK o dost tvrdší. Krajská zdravotní podle něj nemocnici převzít musí. Bez jejího zachování není možné podle něj zajistit akutní zdravotní péči ve Šluknovském výběžku.



Rumburští zastupitelé o nemocnici jednali už na čtvrtečním zasedání. Rozhodnutí o dalším osudu Lužické nemocnice s poliklinikou však odložili na 9. července. Chtěli znát stanovisko vlády k mizerné situaci, v níž se městské zdravotnické zařízení nachází.



Chceme tady žít a přežít, sdělovali svými transparenty

Na čtvrteční emotivní schůzi přišlo také více než sto obyvatel města. Někteří měli transparenty, například „Chceme tady žít a přežít“ nebo „Chceme zdravotní péči v Rumburku“.

Zastupitelé rozhodovali mezi dvěma variantami, z nichž žádná není ideální - zachovat nemocnici a zaplatit za ni ztrátu 140 milionů korun nebo poslat nemocnici do konkurzu. Obojí ale lidem vadilo.

Zachováním nemocnice a zaplacením dluhu by politici zadlužili město na několik dalších let a radnice by přišla i o finanční spoluúčast pro řadu evropských projektů.

„Zaplatit ztrátu nemocnice je krok do nejistoty a samo město může skončit v insolvenci. Přitom nikdo nevidí světlo na konci tunelu, kdo a kdy nemocnici převezme,“ upozornil například opoziční zastupitel Darek Šváb (Rumburáci.cz).

„Nemocnice mi ale před týdnem zachránila život, bez ní tady asi všichni umřeme. Ještě že město má projekt na rozšíření hřbitova,“ zlobil se starší muž. „Dvě děti se už narodily v sanitce, protože sanitka se včas nedostala do jiné nemocnice,“ upozornila mladá žena.

V případě insolvence hrozí, že by nebyly peníze na personál

Do nemocnic v Děčíně, Liberci nebo České Lípě je to z Rumburku přes 50 kilometrů. „Nemocnice v České Lípě už naše pacienty nechce přijímat, protože jsou přeplněni. Kolegyni tak ošetřili v Sasku, zaplatila 420 eur a naše pojišťovna jí proplatila 90 eur,“ tvrdila Petra Fanderliková.

V případě druhé varianty - insolvence - ovšem reálně hrozí, že by dal výpovědi personál, na který by nebyly peníze, a fakticky by nebylo co zachraňovat.

Město už dva roky jedná o vstupu strategického partnera, plány skupiny Penta Hospitals CZ nevyšly. Loni město jednalo s krajem o vstupu Krajské zdravotní. V pondělí kraj potvrdil zájem zde zdravotní péči zachovat. Podle starosty Lumíra Kuse (ANO) mohl mít kraj nemocnici zadarmo.

„Jsme v situaci, že nabízíme všechno zdarma, ať přijde kdokoliv, ať si vezme cokoliv, hlavně ať tady péče funguje. Rumburk sám ručí za péči pro celý Šluknovský výběžek. Okolní města a obce na nemocnici nepřispívají, protože na to nemají. Sami to ale dál nezvládneme,“ upozornil starosta Lumír Kus (ANO).

Špitál nesplňuje dohody se zdravotními pojišťovnami

V rumburské nemocnici bylo vloni hospitalizováno 5 260 pacientů, 33 tisíc lidí ošetřily ambulance. Kvůli nejistotě posledních dvou let odešla řada lékařů a pacientů ubývá. Špitál tak nesplňuje dohody se zdravotními pojišťovnami. To je jeden z hlavních důvodů, proč ztráta nemocnice roste.

Podle lékaře Petra Vondráčka město zbytečně „kolabuje“ ještě před cílem. „Nemocnice je jako jedna z páteřních zařazena ve vládním projektu Restart malých nemocnic. Můžeme získat miliony korun a nemocnici udržet. Obávám se, že pokud tady lůžková péče skončí, už se nikdy nevrátí,“ varoval za bouřlivého potlesku lidí Vondráček.

Bez nemocnice si místní život nedovedou představit. Kvůli nejistotě vzniklo občanské sdružení Zachraňme nemocnici v Rumburku. Za dva dny má přes 540 členů a svolalo na 9. července demonstraci za zachování špitálu.