Krachující Lužická nemocnice zatím funguje, ale nejsou peníze na platy

Zavření nemocnice by znamenalo, že 55 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku přijde o zdravotní péči. „V nemocnici je poprask, lidé vědí, že insolvence je před prahem, a jsou smutní. Někteří zde pracují třicet i čtyřicet let,“ přiblížil situaci lékař Petr Vondráček.

Co bude dál, se lidé dozvědí dnes na schůzce s vedením nemocnice, které ve středu jednalo s bankou.

„Máme vyčerpaný kontokorent a na vrácení peněz nemáme prostředky. Dnes bude jednat rada města a pak budeme vědět, jak pokračovat dál. Pokud se do té doby nestane zázrak, bude vše směřovat k insolvenčnímu návrhu,“ poznamenal ve středu ředitel nemocnice Per Dubravec.

V tom případě by pak soud rozhodl, který insolvenční správce řízení nemocnice převezme.

„Na červencové výplaty máme 70 procent prostředků. Pokud při vyhlášení insolvenčního návrhu zdravotní pojišťovny zastaví platby, což se zřejmě stane, nebudeme mít na celé výplaty. Řešit to pak bude muset insolvenční správce,“ dodal Dubravec.

Situace rozzlobila premiéra Andreje Babiše (ANO), který před 14 dny na úřadu vlády vyjednal při schůzce se starosty ze Šluknovského výběžku, krajem, Krajskou zdravotní (KZ) i zdravotní pojišťovnou VZP podmínky, aby KZ, která spravuje pět největších nemocnic v regionu, mohla rumburskou nemocnici urychleně převzít.

„Jasně jsme jim řekli, že VZP dá KZ novou smlouvu, která pro ně bude výhodná. To znamená, že nebudou mít ztrátu. Šéf Krajské zdravotní se ale ani nedostavil, protože měl asi něco důležitějšího. Oni (vedení KZ) stále argumentují auditem rumburské nemocnice, což je nesmysl,“ sdělil ve středu rozezlený premiér.

„Když přebírám aktiva, tedy nemovitosti, a přebírám zaměstnance, stačí se podívat na výkazy zisku a ztrát. Hned je jasné, kolik mne bude vše stát. Jasně jsem řekl, aby situaci urychleně řešili a zástupce KZ se tvářil, jako že je obtěžujeme. Udělal jsem pro řešení maximum. Bohužel Ústecký kraj nefunguje, hejtman, místo aby důrazně jednal s šéfem KZ (akciovka kraje) Jiřím Novákem, tak nedělá nic,“ dodal Babiš.

KZ se nemůže rozhodovat do konce roku, míní premiér

Podle něj má Rumburk trvat na tom, aby KZ nemocnici převzala, protože na řešení situace schází čas.

„KZ se nemůže rozhodovat do konce roku. Pokud vše zbankrotuje, je to problém kraje a KZ. Já jsem udělal vše pro to, aby se nemocnice zachránila, a nic víc dělat nelze,“ doplnil premiér.

Babiš však prý bude spolu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) opět psát kraji i KZ. Krajské akciové společnosti také doporučil převzetí další městské nemocnice – litoměřické.

Podobně se vyjádřil na Twitteru i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„55 tisíc občanů ve Šluknovském výběžku volá o pomoc své zvolené krajské zástupce, aby jim zajistili to nejzákladnější, a to zdravotní péči! Rumburská nemocnice, klíčové zdravotnické zařízení v regionu, krachuje a je nutné, aby ji Ústecký kraj převzal. Ale kraj mlčí. Čeká. Nejedná. Vyzývám vedení Ústeckého kraje a Krajskou zdravotní, aby to neprodleně řešili,“ napsal ministr.

Lidé v červenci demonstrovali za zachování provozu nemocnice v Rumburku:

VIDEO: Demonstrující chtějí zachování rumburského špitálu

Ústecký kraj ve středu v prohlášení uvedl, že byl zcela neprávem pasován do role viníka současného stavu Lužické nemocnice.

„Ústecký kraj ani její akciová společnost KZ nejsou povinny nemocnici převzít. Město Rumburk mělo možnost situaci vyřešit již před více než dvěma lety, kdy kraj poprvé nabídl pomocnou ruku. Zastupitelstvo města nyní bohužel svým rozhodnutím o neúhradě ztráty své nemocnice situaci ještě více zkomplikovalo. Ústecký kraj ujišťuje obyvatele Šluknovského výběžku, že i nadále bude vést všechny kroky k tomu, aby pomohl při zachování zdejší péče,“ píše se v prohlášení kraje.

Generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala ve středu ujistil, že společnost má nadále vůli situaci řešit. „Představenstvo společnosti však v tuto chvíli ještě nemá k dispozici výsledek zadaného auditu. Důležitá nyní budou jednání předsedy představenstva KZ Jiřího Nováka a moje s náměstkem ředitele VZP a ministrem zdravotnictví,“ zmínil Fiala.

„Jsme připraveni o Lužické nemocnici jednat po 20. červenci, kdy bude hotov audit, který bude muset být projednán vedením společnosti i Ústeckého kraje,“ předeslal Fiala.