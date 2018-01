Vývojář her čekal na vytoužený zchátralý zámek roky, teď ho chce oživit

„Vždycky jsem věděl, že nechci bydlet v rodinném domě a žít normální život,“ svěřuje se nadšenec a počítačový expert. Jeho plán uzrál před lety při studiu v Jižní Koreji, kdy pracoval jako vývojář počítačových her a ve volném čase pátral po historických nemovitostech.

„Jednou jsem seděl u počítače ve své kanceláři v ohromném mrakodrapu a náhodou jsem narazil na zámek v Rudě. Okamžitě jsem věděl, že je ten pravý. Má ohromné kouzlo,“ vypráví.

Když v roce 2011 zámek uviděl poprvé, byla kupní cena nad jeho možnosti. Jak ale objekt postupně chátral a nebyl o něj zájem, cena šla dolů.

„V roce 2014 se znovu objevil v nabídce. V té době jsem žil se svou korejskou manželkou v Praze. Prodej ale komplikoval fakt, že majitel byl v exekuci. Měl jsem strach, že by na nás spadly cizí dluhy, a nechtěl jsem ze své ženy udělat bezdomovkyni,“ popisuje.

Podmínky se změnily teprve na konci roku 2016, kdy zámek převzal insolvenční správce. Trvalo tak dlouhých šest let, než zámek s manželkou koupili.

„První moment, kdy byl konečně náš, byl velmi emotivní,“ přiznává.

O budoucí bydlení na zámku je už teď velký zájem

Zámek sloužil z velké části pro bydlení už za Lichtenštejnů. Majitelé do Rudy jen zajížděli, takže zde bydleli správci panství a panští úředníci. Po odchodu Lichtenštejnů zde byly desítky let nájemní byty až do roku 2004, kdy byli vystěhováni poslední nájemníci.

„Plánujeme, že zde budou znovu byty. Celkem jich bude osm, zaberou zhruba polovinu prostor. Je třeba říct, že už teď je o bydlení na zámku velký zájem. Druhá část objektu bude přístupná lidem. Najdou zde muzejní expozici, výstavní a přednáškové sály,“ popisuje nový zámecký pán.

Že to myslí se vstřícností k veřejnosti vážně, dokázal už nedávným dnem otevřených dveří, kdy na zámek přišlo na sedm stovek lidí.

„V budoucnu chceme pořádat přednášky, výstavy a koncerty. Zámek zkrátka musí žít,“ je přesvědčený.

Když zrovna nesedí u počítače a neřeší ostatní záležitosti, vezme lopatu či krumpáč a pustí se do práce na zámku.

„Je to vyvážení mé profese. Sedím celé dny u počítače a to nejpříjemnější je, když vezmu do ruky obyčejné nářadí a mohu fyzicky pracovat. Je to jeden ze způsobů, jak si dobře odpočinu,“ přiznává Rozumný.

Na otevření zámku chce jednou pozvat Lichtenštejny

Opravy podle něj potrvají hodně dlouho, zhruba deset až dvacet let. „V první fázi bude potřeba řešit statiku, odvodnění nádvoří a okolí objektu, opravy krovů. Těch problémů přibývá, takže aktuálně se snažím vyřešit kritické věci, aby vše klapalo,“ sdělil. Jako první chce mít hotovou obytnou část.

„Chtěli bychom byty dokončit a začít pronajímat někdy ve druhé polovině příštího roku,“ odhadl. Počítá i s tím, že se práce mohou zdržet, jako většina podobných historických staveb je i zámek v Rudě památkově chráněný. Všechny úpravy tak musí být v souladu s požadavky památkářů.

Protože v Česku je o zámku v Rudě nedostatek archivních materiálů, chce majitel získat informace přímo od Lichtenštejnů žijících v zahraničí.

„Věřím, že se s nimi setkám a jednou je pozvu na otevření zámku,“ plánuje.