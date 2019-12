VIDEO: V Chebu už svítí vánoční strom, radní prodávali vánočku na charitu

Pro nedočkavce se otevřelo také kluziště s půjčovnou bruslí. Jednou z novinek letošních trhů byla obří chebská vánočka, kterou mohli na náměstí lidé ochutnat a přispět na charitu.

Návštěvníkům se zčásti otevřelo také Muzeum Cheb a to i přes skutečnost, že část expozičních prostor je od léta v rekonstrukci. Oblíbená akce, kterou muzeum pořádá už více než dvě desetiletí, letos ve skromnější podobě nabídla řadu ukázek tradičních řemesel a rukodělné výroby.

Na mnoha zastaveních byly k dispozici nejrůznější hračky, zajímavé šperky, háčkované, paličkované či drátěné vánoční ozdoby a další drobnosti. Nechybělo ani vánoční cukroví a perníky, z nichž některé si mohli sami ozdobit cukrovou polevou. Muzeum provoněla pečená jablka se skořicí, v dobové kuchyni se pekl a ochutnával vánoční štrúdl.

Největší slavnosti města Cheb, které patří v kraji k nejkrásnějším, mají letos novou podobu. Prostor tržiště se rozrostl i na okolní komunikace. Změnilo se také umístění oblíbeného kluziště a pódia. Lidé díky tomu mohou bruslit i v době vystoupení.

Chebský starosta Antonín Jalovec vyzdvihl, že letos opět patří významná část programu místním umělcům a školám. „Posílení regionálního charakteru by mělo trhy oživit. Můžeme očekávat, že vystoupení zdejších interpretů přiláká k návštěvě jejich příbuzné a známé,“ poznamenal starosta Jalovec s tím, že se podařilo posílit také charitativní rozměr akce.

V jednom ze stánků mohou různé charitativní organizace lidem představit svoji činnost, vánoční Strom splněných přání zas udělá radost osaměle žijícím seniorům, lidem se zdravotním postižením a rodičům samoživitelům.

Přestože letošní trhy potrvají do 26. prosince, bruslit se bude na náměstí až do 24. ledna. Karlovarský kraj totiž v tuto dobu hostí Zimní olympiádu dětí a mládeže. Do té doby na náměstí zůstanou i stánky s občerstvením.