Za znásilnění a vydírání nezletilých dostal mladík podmínku, činů litoval

Nyní pětadvacetiletý muž v letech 2009 až 2017 využíval naivity mladých dívek, které mu posílaly fotografie a videa, na nichž byly nahé. Mladík je poté pod hrozbou jejich zveřejnění nutil k pohlavnímu styku. Některým z nich přitom ještě nebylo ani 15 let.

Jiří K. však u soudu tvrdil, že o tom neměl tušení, protože například jedna z poškozených podle něj chodila na základní škole o ročník výš než on.

„Nevěděl jsem, že jí bude teprve patnáct let. Spal jsem s ní maximálně dvakrát, už si to nepamatuji přesně. Co se týče vydírání, tak to se nestalo,“ odmítl část skutků. K dalším se doznal.

Obžaloba ho vinila ze znásilnění, sexuálního nátlaku, zneužití dítěte k výrobě pornografie, vydírání a z výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Celkem šlo o patnáct skutků (více v článku Mladík žádal sex od nezletilých dívek, podle znalců má sklon k sadismu).

Jelikož některé činy spáchal ještě jako mladistvý, hrozil mu nižší trest. Státní zástupce mu nakonec navrhl uložení nejpřísnější možné podmínky, tedy tři roky vězení s pětiletým odkladem.

Soud návrh akceptoval, avšak vyslovil nad obžalovaným dohled probačního úředníka. Muži také propadl telefon a notebook, v nichž vyšetřovatelé našli stovky dětských pornografických fotografií.

„Nejzávažnějších skutků se obžalovaný dopustil jako mladistvý a ke svému jednání se doznal. Na základě polehčujících okolností, s ohledem na to, jak byly při tom jednání ovlivněny jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti, i s ohledem na jeho přístup jsme vyměřili trest na spodní hranici sazby,“ zdůvodnil výši trestu předseda senátu Luboš Sovák.

Rozsudek je pravomocný. Obžalovaný i státní zástupce se vzdali práva na odvolání.