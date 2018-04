Advokát požaduje zprostit obvinění ženu souzenou za vraždu miminka

Ženě obžalované z vraždy novorozence hrozí 15 až 20 let vězení, případně i výjimečný trest.



Státní zástupkyně i obhájce se shodnou jen v tom, že mladá žena porodila životaschopného chlapce 23. července loňského roku nad ránem v koupelně bytu v Plzni a její matka pak dítě zabalené do županu odvezla autem do babyboxu na Denisově nábřeží. Tam bylo vloženo 11 minut po šesté hodině ráno.



„Obžalovaná těhotenství tajila před všemi, věděl o něm jen muž, se kterým se v té době stýkala. Dítě nechtěla, bylo komplikací v jejím životě. S přítelem se zabývali myšlenkou, že dítě porodí na cizí doklady, a pak si je odnese jiná žena. To ale nevyšlo. Mám za dostatečně odůvodněné, že se dítěte chtěla zbavit, proti jeho hlavičce použila vysloveně hrubé násilí. Z mého pohledu v žádném případě nepřichází v úvahu mimořádné snížení trestu pod spodní hranici trestní sazby,“ uvedla v závěrečné řeči státní zástupkyně Věra Brázdová.

Třicetiletá Jana F. nevyužila možnosti posledního slova. Prohlásila, že nic říkat nechce. Při výsleších na policii již dříve uvedla, že ona dítěti nic neudělala. Sama si nedovedla ale vysvětlit, jak ke smrtelným zraněním přišlo.

Chlapec měl rozlámané kosti na lebce. Síla, která žena podle obvinění působila proti hlavičce mimina, způsobila i krvácení do mozku. Dítě zemřelo v nemocnici den po porodu.



Advokát Jany F. soudu navrhl, aby obžalovanou zprostil všech obvinění. V průběhu vyšetřování případu totiž obhajoba přišla se třemi různými verzemi, jak ke smrtelnému zranění dítěte mohlo dojít.

Podle obhajoby se dítě mohlo zranit, když jej babička převážela v autě do babyboxu. Zranění mohla nastat také tehdy, když novorozenec byl v péči zdravotníků.

Obhajoba přišla i s podezřením, že novorozenec byl vyměněn za jiného, protože to ráno se v průběhu dvou hodin v babyboxu objevili dva novorození chlapečci. Tuto verzi ale vyloučilo porovnání DNA obžalované a miminka.

„Jakékoli závěry, že dítě bylo zraněno před vložením do babyboxu, jsou spekulace. Vždyť lékařka, která dítě prohlížela po vyndání z babyboxu, žádná zranění nenašla. V době prvního vyšetření po převozu do fakultní nemocnice byly na zádech dítěte viditelné modřiny. Kdyby mělo zlomeniny lebky, hlavička by v té době už musela být modrá. Z našeho pohledu není možné bez pochybností uzavřít, že zranění způsobila právě obžalovaná. Soud buď musí doplnit dokazování, nebo rozhodnout o zproštění viny kvůli důkazní nouzi,“ prohlásil dnes v závěrečné řeči advokát Vít Zahálka.

Porodník Miloslav Nesyba řekl, že porod byl předčasný a překotný, ale chlapec se narodil ve 33. až 34. týdnu. Tedy v době, kdy plody běžně přežívají.

Ten se také domnívá, že žena nejednala v takzvaném rozrušení z porodu, protože ho celý popsala. Současně vyloučil, že by ke smrtelným zraněním miminka došlo během porodu.

Podle psychiatrů a psychologů je Jana F. nevyzrálá, trpí smíšenou poruchou osobnosti. Je nezodpovědná, laxní v dodržování společenských norem a příčiny svých problémů hledá v okolí. Je matkou sedmiletého syna a další dítě už nechtěla.

