Za týrání nezletilých synů dostal podmínku. Tvrdí, že matka je šamanka

Muž od počátku vinu odmítá a tvrdí, že matka je šamanka, která syny zmanipulovala proti němu. Podle obžaloby to však byl on, kdo syny zneužíval ve sporu se svojí bývalou manželkou. Soud mu za týrání svěřené osoby uložil tříletý trest s podmínečným odkladem na pět let a povinnost uhradit zdravotní pojišťovně škodu 46 tisíc korun.

Zmozněnec chlapců žádal uhrazení nemajetkové újmy ve výši 5,5 milionu korun, s tím ho krajský soud odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních. Rozsudek je zatím nepravomocný, všichni přítomní si ponechali lhůtu na odvolání.

Oba chlapci v současné době trpí posttraumatickou stresovou poruchou, kterou jim podle státní zástupkyně Lucie Žabkové způsobil jejich otec. Muž ve své závěrečné řeči zdůraznil, že ve skutečnosti šlo o spor o děti, které matka zmanipulovala a naváděla proti němu. Zároveň se snažil vyvrátit všechny důkazy a u deseti svědků zpochybnit výpověď.

„Bylo prokázáno, že žaloba paní státní zástupkyně stojí na nepravdivých faktech,“ řekl obžalovaný, podle kterého znalecké posudky obsahují několik vad. „Přehlíží rozpory ve výpovědích chlapců, opírá se o zprávy svědkyně, která vypovídala nepravdivě,“ pokračoval.

Podle obžalovaného za posttraumatickou stresovou poruchu u synů může jejich matka nikoliv on. „Nezvládala výchovu. Naváděla je, aby se se mnou nebavili. Využívala i své kamarády, kteří její lže podporovali, jednou z nich byla i učitelka synů,“ zdůraznil.

Muž také uvedl, že matka s chlapci prováděla šamanské rituály: „Něčím jim polévala nohy, nebo se měli mýt ve vodě, kde před tím něco pálila,“ popsal obžalovaný, jehož hlavním zájmem prá bylo chránit své syny.

Státní zástupkyně Lucie Žabková za psychické problémy chlapců viní otce (více v článku Chlapce navedl otec i babička, řekla psycholožka v případu týrání dětí).

„Je možné, aby se tolik nezávislých lidí shodlo? Obžalovaný byl už jednou před soudem za křivé obvinění,“ zdůraznila státní zástupkyně.