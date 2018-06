Za loupeže v Náchodě dostali dva obžalovaní sedm let a tři roky vězení

Dvojice stála u krajského soudu už potřetí. Senát nejprve v březnu 2016 poslal Tichého na osm let do vězení a Vaňkovi vyměřil tříletý trest.

Vrchní soud však rozsudek zrušil a v novém jednání loni na podzim soud Tichému trest o rok snížil a Ludvíka Vaňka zprostil obžaloby. Proti rozsudku se však odvolala státní zástupkyně i Lukáš Tichý a vrchní soud případ znovu vrátil do Hradce Králové.

Ten nyní rozhodl, že vina obou obžalovaných v případu loupežných přepadení a brutálního útoku na pracovnici bezpečnostní služby převážející peníze z obchodního domu byla prokázána dostatečně. Tichému proto znovu uložil trest sedm let vězení a Vaňkovi tři roky. Navíc musí dvojice uhradit způsobenou škodu téměř 1,4 milionu korun a nemajetkovou újmu poškozené ve výši 80 tisíc korun.

Předseda senátu Luboš Sovák uvedl, že obžalovaný Tichý se v přípravném řízení přiznal a za svého spolupachatele označil Vaňka. Ten svou vinu opakovaně odmítá, přesto soud uvěřil Tichému a jeho výpovědi.

„Byl jsem se jen u Kauflandu podívat, jestli to opravdu Tichý udělá, nebo ne. Ty peníze, které mi dal, byly jen za to, abych mlčel,“ tvrdil v přípravném řízení Vaněk.

Tichý se snažil znevěrohodnit část důkazů podáním stížnosti na podjatost vyšetřovatele Milana Jušty a soudních znalců. Poukazoval zejména na to, že Jušta není uvedený v zápisu z výslechů, přestože tam podle něj byl.

„Všechny, kteří se výslechu účastnili jsme tady vyslechli a neshledali jsme žádné pochybení. Pan Tichý tady označuje přítomnost pana Jušty u jeho výslechu za nezákonnou, ale podle nás jeho činnost u výslechu neměla žádný vliv na konečný rozsudek,“ odmítl stížnost předseda senátu Sovák.

Tichý však svou verzi zdůraznil i v závěrečné řeči: „Z mého pohledu je zřejmé, že pan vyšetřovatel Jušta aktivně zasahoval do mého výslechu. Nejsem člověk, který patří do vězení a jsem připraven se bránit, aby se to všechno nezametlo pod koberec.“



Pracovnice bezpečnostní služby utrpěla popáleniny

Dvojice je obžalovaná ze dvou loupežných přepadení v Bělovsi na předměstí Náchoda. První útok se odehrál 15. listopadu 2012, kdy podle spisu Tichý s šátkem přes hlavu zaútočil paralyzérem na pracovníka bezpečnostní služby, vytrhl box s penězi a způsobil tak škodu 1,3 milionu korun. Vaněk v tomto případě figuroval jako řidič.



Druhý útok se stal na stejném místě o dva roky později. Tichý se skryl u vchodu do trezorové místnosti a počkal na pracovnici bezpečnostní služby, které se snažil vytrhnout box se 471 tisíci korunami. Přetahovali se, pak použil pepřový sprej. Ve druhé ruce držel paralyzér a výboj zapálil aerosol na ženině tváři. Ta utrpěla těžké popáleniny v obličeji.



Verdikt není pravomocný. Oba obžalovaní se ihned odvolali, státní zástupce si ponechal lhůtu.