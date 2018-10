Matku podle svědků oživoval, za vraždu přesto dostal třináct let vězení

Podle spisu obžalovaný muž napadl svou čtyřiapadesátiletou matku letos v lednu v bytě na Semilsku poté, co se spolu pohádali. Podle žalobkyně ženu nejen škrtil, ale také ji udeřil několikrát pěstí a klečel jí na hrudníku, čímž jí způsobil podlitiny a zlomil žebra.



František Žilka již při minulém jednání uvedl, že svou matku našel už mrtvou, když se vrátil z procházky.

„Televize u matky byla zapnutá, tak jsem ji šel vypnout. Matka vypadala, že spí. Když jsem se na ni otočil, zahlédl jsem červené skvrny na jejích uších. Ležela na zádech a ruce měla pod peřinou. Sáhl jsem na ni, ale neměla tep. Běžel jsem za sousedkou a zavolali jsme záchranku. Když přijeli, tak ji několik desítek minut oživovali. Pak přijela policie a odvezla mě na výslech,” řekl obžalovaný, který s matkou žil ve společné domácnosti.



K domácnosti obžalovaného se u soudu vyjádřily i sousedky, které se prý Františka Žilky bály.

„Vždycky jsem ho jen pozdravila a utekla. Ten den jsem šla kolem jejich bytu a slyšela jsem křik. Ono se tam občas něco dělo. Pak jsem šla k sousedce na pivo, když v tom zazvonil František, ať s ním sousedka jde,” vypověděla Vlasta B., která prý v obličeji poškozené často viděla modřiny.

„On byl tři roky ve vězení, prý někde nahlásil bombu, tak byl v baráku klid. Jak se loni v listopadu vrátil, tak paní začala říkat, že jí syn vyhrožuje smrtí. Za to, že ho prý dostala do vězení,“ řekla svědkyně.



Její tvrzení potvrdila i další sousedka Miluše R., která bydlela nad poškozenou a jejím synem.

„Byla u mě Vlasta a jen jsme slyšely, jak dole někdo něčím mlátí, jak kdyby tahal skříně. Nevím, za jak dlouho zazvonil František, abych s ním šla, že se něco stalo,” popsala svědkyně, která prý měla strach obžalovanému vyhovět.

„Když jsem přišla do bytu, tak paní ležela na gauči, měla roztažené ruce a zavřené oči. Myslím, že v koutku pusy měla krev a trochu se rty hýbala, ale to už si moc nepamatuji. Pak jsem zavolala záchranku, která říkala, co máme dělat. František tedy začal podle informací matku oživovat. Byl takový nesvůj,” dodala.



Znalci z oboru soudního lékařství vypověděli, že mrtvá žena měla v krvi 2,8 promile alkoholu.

„Byla těžce opilá. Samotnou příčinou smrti bylo uškrcení, muselo to být nějakým tenkým škrtidlem, kterým někdo tahal velmi silně. Sám obžalovaný byl v době skutku, jak jsme vypočítali, ve stadiu střední opilosti, v krvi měl zhruba 1,5 promile alkoholu,” konstatoval znalec.



Při své závěrečné řeči se státní zástupkyně Lenka Faltusová snažila vyvrátit výpověď obžalovaného. Podle ní se časy, které uvedl, neztotožňují s výpovědmi svědků, kteří ho v osudný den viděli.

Stopy DNA nebyly za nehty mrtvé ani na provázku

Obhájkyně souzeného se však snažila obžalobu zpochybnit. „Můj klient se nedopustil skutku, který mu je kladen za vinu. Svědkyně ho neměly rády, proto mluví takto. Stopy pod nehty ženy ani na provázku nepotvrdily DNA obžalovaného. Navrhuji zprostit ho obžaloby,” zdůraznila.



I sám obžalovaný využil posledního slova, kde opakovaně namítal, že je nevinný. „Chtěl bych říct, že by mě nikdy nenapadlo zavraždit svoji maminku. Chci, aby se zjistilo, kdo to udělal. Přišel jsem o maminku, práci i přítelkyni. Jsem zdrcený,” hlesl František Žilka, který si má trest odpykat ve věznici se zvýšenou ostrahou.



Rozsudek zatím není pravomocný, obhájkyně se odvolala na místě, státní zástupkyně si ponechala lhůtu. Obžalovanému hrozilo až osmnáct let za mřížemi.