Zakrýt, nebo nezakrýt Koněva. V Rozstřelu se utkají starosta a hradní mluvčí

18:46

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář by rád definitivně se sochou sovětského vojevůdce Ivana Koněva ve své městské části skoncoval. A to kvůli ničení sochy, nebo nově zástěny, která ji má chránit. Naopak mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček má postup radnice za hanění památky válečných hrdinů. Oba si svá stanoviska přijdou vyměnit do Rozstřelu na iDNES.cz.