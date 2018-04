Rozšíření Aquaparku o krytý bazén v Prostějově

K realizaci díla nechalo vypracovat studii s 50ti metrovým bazénem a osmi drahami. Protože investiční náklady tohoto řešení přesáhly 450 milionů korun, nechalo město dále zpracovat úspornější variantu s 25ti metrovým bazénem a šesti plaveckými drahami. Toto úspornější řešení si vyžádá poloviční náklady ve výši 225 milionů korun, ale i tak to bude znamenat zatížení rozpočtu města po dobu splácení úvěru 23 milionů korun ročně.

Nyní si město Prostějov nechá vypracovat analýzy nákladů a přínosů pro posouzení, která z variant bude jak společensky, tak ekonomicky výhodnější.

Faktem zůstává, že pro obyvatele města se padesátimetrový bazén, může jevit jako to pravé.

Otázkou však zůstává právě financování jeho provozu. Totiž to, co bude každoročně investováno do provozu 50ti metrového bazénu, tedy pro sportovní plavce, bude logicky chybět v jiných oblastech sportu. Aby se vše takzvaně ufinancovalo, bude třeba v některých oblastech sportu ubrat finanční podpory. Jazýčkem vah také pohybuje fakt, že peníze do provozu Aquaparku hlavně přináší zábavní atrakce, za kterými lidé dojíždějí z širokého okolí.

Zdůrazněme však, že jakákoliv investice do aquacentra je tzv. „běh na dlouhou trať“ a to vzhledem k tomu, že investice se nikdy nevrátí a provoz je trvale dotován. Určitě nechceme připustit, aby ze vstupného placeného rodinami v zábavní části, byl financován sportovní bazén využívaný především sportovními plavci, kteří dokonce požadují plavecký bazén s 10ti drahami. V případě dotací státu do takovéhoto bazénu dáme sportovním plavcům k dispozici potřebný pozemek v těsném sousedství s možností využití společných šaten a zázemí.

Musíme také připomenout, že v současnosti město dotuje stávající lázně ročně částkou 5 milionů korun. A jen pro dokreslení - náklady provozu 50ti metrových bazénů dotují města v ČR částkami od 10 do 15milionů korun ročně.