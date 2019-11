Návrh rozpočtu Budějovic je připravený, miliony dají do ulic i letiště

Jednou z nejsledovanějších položek je ta, která se týká letiště. Zatím totiž není jasné, kolik peněz radnice do provozu a investic vloží.

Otevřeně mluví o tom, že chce svůj podíl ve společnosti přenechat druhému akcionáři. Tím je Jihočeský kraj. Jenže na prodej do konce roku nedojde, a tak město bude muset nějakou částku zaplatit.

„Připraveno je 36 milionů korun. Tato suma ale zdaleka nepokrývá požadavek letiště. Mezi městem a krajem nyní pokračují jednání. Nepředpokládáme, že bychom se dále ve společnosti angažovali. Pro začátek roku je nachystaná určitá částka, ale myslím, že na jaře ten vztah vyřešíme,“ oznámil náměstek primátora Petr Holický (ANO).

Letos radnice platila 25 milionů, příští rok to mělo být už 72. Jenže teď je podle neoficiálních informací částka o čtvrtinu nižší.

„Dozorčí rada by měla by odkrýt některé požadavky. Svůj rozpočet nám vedení letiště dostatečně nevysvětlilo. Byli bychom rádi, kdyby nám jednotlivé položky rozložili možná do posledního šroubku. Chceme minimalizovat ztráty pro město,“ přidal náměstek primátora Viktor Lavička (ANO). Nyní je dohoda taková, že Budějovice budou platit čtvrtletně.

Výběr investic z rozpočtu 2020 Cyklostezky Suchomelská, Labská–Krčínova, podél Plavské silnice

Učebny na ZŠ Pohůrecká

Snížení energetické náročnosti provozu mateřských škol Větrná a K. Štěcha

Oprava ulic a veřejných míst – Pražské předměstí, Husova kolonie, Havlíčkova kolonie a sídliště Máj

Projektová příprava dostupného bydlení v ulici Evžena Rošického

Práce projektanta pro rekonstrukci KD Slavia

Celkem návrh rozpočtu počítá s kapitálovými výdaji v hodnotě 663 milionů korun. Ty půjdou do investic, jsou zde zahrnuté i dotované projekty. Patří mezi ně cyklostezky Suchomelská, Labská–Krčínova či trasa podél Plavské silnice nebo třeba nové učebny na ZŠ Pohůrecká a snížení energetické náročnosti provozu mateřských škol Větrná a K. Štěcha.

Celkem 144 milionů radnice připravila na rekonstrukci ulic a veřejných prostranství. „Týká se to Pražského předměstí, Havlíčkovy kolonie, Husovy kolonie a také sídliště Máj, kde by mělo přibýt přes 80 parkovacích míst,“ vyjmenoval Holický.

Bezmála 60 milionů pak půjde do vodohospodářského majetku. Po delší době se pak krajské město vrací k výstavbě bydlení. V rozpočtu jsou proto peníze na projekty městských domů v ulici Evžena Rošického.

„Bude tam sociální i dostupné bydlení s bezbariérovým přístupem. Jde o lokalitu naproti Základní škole Oskara Nedbala,“ sdělil náměstek primátora Tomáš Bouzek (TOP 09).

„Právě tato škola má šanci být v blízké době kompletně bezbariérovou. I proto dává smysl směřovat výstavbu sociálního bydlení do této lokality,“ doplnil náměstek primátora Viktor Vojtko (STAN).

KD Slavie čeká oprava.

Mezi další výdaje patří také odměna pro projektanta, jehož návrh zvítězí v architektonické soutěži na rekonstrukci KD Slavie.

Víc peněz dostane i dopravní podnik, celkem to bude 262 milionů korun. Důvodem je navýšení platů zaměstnanců o pět procent, o kterých jednali odboráři se zástupci radnice.

Rozpočet je schodkový. Počítá s příjmy okolo 2,3 miliardy a výdaji ve výši 2,6 miliardy. Rozdíl vyrovnají například nespotřebované prostředky z minulých let.

O dokumentu budou nyní rozhodovat zastupitelé, kteří do lavic usednou 9. prosince.

„Osobně mám problém s tím, že se ve městě po roce vládnutí nepracuje na projektech, které město potřebuje. Jde o věci, jejichž řešení trvá několik let. Letos jsme neviděli kroky k rozvoji parkování či ke stavbě nového domu pro seniory. Tyhle věci nějaký čas trvají a musí se řešit systematicky. Nový rozpočet jsem ale zatím neviděl. Až se s ním seznámíme, můžeme se vyjadřovat ke konkrétním věcem,“ sdělil opoziční zastupitel Martin Kuba (ODS).

Ve chvíli, kdy budou zastupitelé o rozpočtu pro rok 2020 rozhodovat, už by částku pro letiště mohli znát. I tak se dá ale očekávat, že diskuse nad materiálem bude zajímavá. Stejně jako každý rok.