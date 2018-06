Brno dá třicet milionů na projekty. Místní chtějí sochu i turbošalinu

Lidé mohou vybírat až do 15. června, kterým ze 133 projektů v hodnotě 182 milionů korun dají šanci získat až tři miliony od města.

„Letos je projektů o třetinu méně než loni, ale zase jsou propracovanější a kvalitnější. Je vidět, že se lidé z prvního ročníku poučili, takže mají větší šanci na úspěch. Většina projektů směřuje na zeleň, zábavu, sport a rekreaci, tedy do veřejného prostoru, a to je účel celé akce,“ uvedl radní pro participativní rozpočet Tomáš Koláčný (Piráti).

Do širšího výběru mohli poslat tipy všichni zájemci. Projekty podpořené alespoň 300 hlasy na webu nebo peticí pak posoudí odborníci a pošlou je do užšího listopadového finále, ve kterém budou opět hlasovat obyvatelé.

Hrubým sítem už prošly třeba také internetové stránky Brňáci, kabrňáci se vzpomínkami na slavné osobnosti, historkami ze života Brňanů a rodinnými fotkami, které aspirují na to, stát se pamětí města.

Více než čtyři stovky lidí daly palec nahoru dokumentaci protibillboardové vyhlášky, která by omezila obří reklamní plochy v ulicích na maximálně tři metry čtvereční.

Kladnou odezvu má i projekt Public Art zeď v Komíně. Autoři navrhují na frekventovaném místě u pěšího mostu přes Svratku zeď, kterou studenti výtvarného oboru Gymnázia P. Křížkovského třikrát do roka pomalují.

Noční trolejbusy prošly, expresní tramvaj ne

Zastánce našly i dopravní nápady, například použít na některé noční rozjezdy nové tiché trolejbusy s alternativním pohonem na baterii. Lidem se líbí i nápad na prodloužení zóny 101 k hradu Veveří nebo návrh doplnit podchod u hlavního nádraží elektronickými tabulemi s odjezdy tramvají.

Participativní rozpočet 2018 Město rozdělí 30 milionů korun. Náklady na jeden projekt mohou být maximálně do výše 3 milionů.

Lidé letos přihlásili 133 projektů. Ty, které získají minimálně 300 hlasů na webu damenavas.brno.cz, postoupí do širšího finále. Zatím se tam dostalo 43 projektů.

Hlasovat o nich mohou lidé do 15. června. Pak je budou posuzovat odborníci a pošlou do užšího kola.

Finálové hlasování proběhne v listopadu a zapojit se mohou pouze lidé s trvalým bydlištěm v Brně.

Mezi projekty jsou ale zhruba dvě třetiny nápadů na vylepšení zeleně, podmínek pro sport, zábavu a zlepšováků pro děti. Lidé chtějí třeba parkourové hřiště v Bohunicích, horolezeckou stěnu v Židenicích, dětská hřiště ve Starém Lískovci, v Zámeckém parku v Medlánkách, multifunkční hřiště v Tuřanech, „plácek“ na basketbal v Lužánkách a v Černovicích.

Další projekty teprve sbírají potřebných 300 hlasů, aby se do nabídky dostaly. Sem patří plán vrátit zpět sochu císaře Josefa II., která stála před bývalým Německým domem na Moravském náměstí, ale o kousek dál – na trávník před katastrální úřad. Je to druhý pokus umístit sochu z areálu černovické Psychiatrické nemocnice do centra. Brno-střed už uvažuje o její instalaci na opraveném Dominikánském náměstí. O přízeň se uchází i rozhledna na Kraví hoře s toboganem či socha královny Elišky Rejčky.

Sedm nápadů označili organizátoři za neproveditelné. K nim patří třeba lanovka na Špilberk nebo „Turboršalina na staréch glajznách“ s vloženými expresními tramvajemi na trase jedničky z Řečkovic do Bystrce, které by zastavovaly jen v uzlových zastávkách. Podle odboru dopravy by to však nešlo uskutečnit bez obrovských investic.

Letošní druhý ročník participativního rozpočtu je o 10 milionů štědřejší než ten premiérový v roce 2017. Město tehdy rozdělovalo 20 milionů – z toho maximálně dva na jeden projekt. Z loňských vítězných projektů je nejblíže k dokončení nová alej v Tuřanech. Tam už jsou vysazené stromy a městská část vybírá dodavatele na úpravu cesty. Další projekty jsou ve stadiu příprav.

„Pracujeme na všech, ale projektová dokumentace, výběrová řízení a další administrativa jsou poměrně složité, takže opravdu vidět budou výsledky nejdřív na podzim,“ říká Marco Banti, který má projekty na starosti.

Některé z nich se trochu zkomplikovaly. „U rozhledny v Holedné autor návrhu neodhadl výšku stromů a peníze z projektu vystačí jen na 20 metrů, takže by lidé nic neviděli. Ve finále musí mít věž 35 metrů. Nakonec tedy zaplatíme projekt a městská část Jundrov stavbu,“ upřesnil Banti.