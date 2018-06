Rožnovské venkovní koupaliště zahajuje sezonu

16:23

Rožnovské koupaliště zahajuje tuto sobotu 2. 6. 2018 svou letní sezonu. K dispozici bude 25-ti metrový plavecký bazén, 50-ti metrový bazén s vodními atrakcemi vodním banánem a vodní trampolínou, dětské brouzdaliště s malou dětskou skluzavkou a také rekreační bazén s řadou atrakcí. Otevřeno bude v červnu od pondělí do pátku vždy od 11,00 do 19,00 hodin, o víkendech pak od 9,00 do 20,00 hodin.