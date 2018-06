Rožnovská škola opět zpřístupní hřiště veřejnosti

Na základě dohody vedení rožnovské radnice s ředitelem SŠIEŘ může veřejnost i v letošním roce využívat školní víceúčelové sportovní hřiště u SŠIEŘ po dobu letních prázdnin a v měsících září a říjen.



Hřiště bude všem bezplatně otevřeno (přístupno) v červenci a v srpnu denně v čase od 9 do 11 a od 16 do 20 hodin k hraní především míčových her. Dále bude hřiště otevřeno v září a v říjnu denně kromě úterků od 16 do 20 hodin a o víkendech navíc od 9 do 11 hodin.

„Město je dle uzavřené smlouvy povinno zajistit po celou dobu provozu přítomnost správce hřiště, který bude dohlížet zejména na dodržování bezpečnosti a kázně při využití hřiště, dbát na předcházení poškozování hřiště, dodržování čistoty a pořádku na hřišti, zejména na dodržování zákazu kouření, zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek na hřišti a podobně. Respektovat musí také schválený provozní řád hřiště,“ popsal starosta Rožnova Radim Holiš.