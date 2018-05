Rožnovská radnice stále nabízí nádoby na bioodpad

Vlastníci zahrad s trvalým pobytem v Rožnově mohou stále požádat o nádobu na bioodpad. Přihlášky jsou k dispozici ve vestibulu radnice na Masarykově náměstí nebo elektronicky na adrese bioodpad@roznov.cz. Na tuto adresu stačí poslat vyplněný formulář (zde).

Náklady na pořízení nádob a také náklady spojené se svozem a likvidací bioodpadu bude hradit ze svého rozpočtu město Rožnov. To získalo na celou akci dotaci z Fondu soudržnosti Operačního programu Životní prostředí.

„Nádoby na bioodpad budou na základě smlouvy zapůjčeny přímo jednotlivým obyvatelům rodinných domů a zahrad. Podmínkou bude prokázat se vlastnictvím zahrady. Dále bude brán ohled na efektivnost svozu. To znamená, že lokality vzdálené a nedostupné pro svozovou techniku mohou být z projektu vyloučeny. O tom, kdy a jak si občané vyzvednou nádobu včetně smlouvy o zápůjčce, budou občané informováni prostřednictvím mailu (SMS),“ uvedla Lenka Němcová z Odboru správy majetku MěÚ Rožnov s tím, že svoz by měl být zajištěn co 14 dní v období od dubna do konce října. Svozovým dnem je středa. Pokud nebude nádoba svezena, měli by ji občané nechat i ve čtvrtek na svozovém místě. V průběhu několika svozů by se měl stabilizovat harmonogram svozových míst v jednotlivých ulicích. Sběrná nádoba musí být v den vývozu přistavena nejpozději v 6 hodin ráno na viditelné místo, obdobně jako jsou umisťovány nádoby na komunální odpad.

„Další část projektu je zaměřena na sídliště. Již stávajících zkušebních 10 nádob bude posíleno o dalších dvacet nádob o objemu 770 l na bioodpad. Tyto nádoby budou sváženy celoročně s frekvencí co 14 dní.

Vysbíraný bioodpad bude zpracován v kompostárně. Kvalita vytříděného bioodpadu a čistota sběru je klíčová pro výrobu kvalitního kompostu,“ doplnila Lenka Němcová.

V současné době obsahuje komunální odpad cca 40% biologicky rozložitelných složek. „Tento vstřícný krok města by měl v budoucnu snížit množství komunálního odpadu, produkovaného městem a umožnit občanům nejen pohodlně likvidovat odpad ze zahrad, ale také naučit se vytřiďovat bioodpad z domácnosti jako slupky, zbytky ovoce apod., který by jinak zbytečně skončil v černé popelnici na komunální odpad,“ uzavřela Němcová.

Děkujeme všem občanům za trpělivost při vydávání nádob a případné prvotní komplikace při zavádění systému svozu.