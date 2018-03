Rožnov připravuje „Senior card“

„Senior card“ bude určena pro seniory starší 65 let s trvalým bydlištěm na území města Rožnova pod Radhoštěm. Cílem „Senior card“ je podpora aktivizace občanů v seniorském věku. Ve vybraných provozovnách bude seniorovi na základě předložení „Senior card“ a slevového kupónu poskytnuta sleva z ceny služby nebo produktu. Seznam vybraných provozoven bude součástí informačního letáčku.

„Rožnovská radnice se obrací na podnikatelské subjekty s žádostí o zapojení se do projektu „Senior card“. „Na území města hledáme partnery, kteří by byli ochotni poskytnout našim seniorům slevy či jiné výhody. Ty by se měly týkat vstupného na kulturní akce, do kaváren, ale také do bazénů, relaxačních center, ale také na nákup zboží, pohonných hmot, dopravu a podobně,“ uvedl místostarosta Rožnova Jan Kučera.



„Ideální by bylo, kdyby se do „Senior card“ připojila např. cukrárna, kavárna, kde by si senioři v určitou dobu mohli zakoupit kávu nebo čaj za běžnou cenu a k tomu by byl zákusek nebo chlebíček dostanou zdarma či s výraznou se slevou. Tím by se otevřel prostor pro vzájemné setkávání,“ doplnila představu o fungování karty Hana Cábová z MěÚ Rožnov, která má celý projekt na starosti.

„Primárně chceme, aby město získalo do projektu „Senior card“ takové subjekty a jejich akce, které v maximální míře umožní aktivizaci seniorů, jejich společné setkávání, vzdělávání, péči o zdraví a další. Nejedná se tedy hlavně o slevy na konkrétní zboží. I když i tato cesta samozřejmě není zavřená, a pokud se do našeho projektu přihlásí některý z takto zaměřených podniků, také budeme moc rádi,“ řekl Jan Kučera.

„Na konec dubna plánujeme setkání s jednotlivými přihlášenými podnikateli, na kterém bychom rádi diskutovali rozsah poskytnuté slevy a její formu s tím, že úplné uzavření nabídek ze strany firem plánujeme na začátek května. Poté bychom doladili právní záležitosti a o prázdninách následně vydali zmiňovanou „Senior card,“ uzavřela téma karty Hana Cábová.